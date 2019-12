Pensión en la Policía Nacional Diciembre 2019

Nuestra Policía Nacional pone en retiro más de 1,742 funcionarios integrantes de la ley y el orden que deberían sentirse jubilados por haber cumplido el tiempo establecido en el servicio a su patria, pero la mayoría se van frustrados por los maltratos y abusos, en primer lugar por el gobierno que no les reconoce su sacrificios y les paga un miserable “Sueldo Cebolla», siendo los peores pagados de América y casi del mundo; en segundo lugar sus propios superiores y jefes directos que los desmoralizan y esclavizan sin dignidad alguna y en tercer lugar la sociedad que en su gran mayoría los excluye y estigmatiza.

Cada día mueren cuatro veteranos retirados de la PN y las FFAA de soledad, abandono, falta de albergue, cariño y medicina entre otras indignidades o exclusiones.

Del total de retirados, 270 son oficiales superiores y 1,370 son oficiales subalternos, 38 alistados y 64 asimilados. Entre estos no se han publicado los genérales y coróneles ascendidos a generales puestos en retiro, pero me he percatado de uno de ellos, el cual quiero distinguir y es de los pocos que siente júbilo como todos deberíamos sentirnos felizmente jubilados, no retirados cual desecho sin utilidad.

Me refiero a Damián E. Arias Matos, hoy General (R) PN, motivo, por su propio solicitud y quien estaba en funciones cuando la solicitó fungiendo de Director del Instituto Policial de Estudios Superiores, IPES. El hoy General en Retiro PN Damián es uno o quizás el más destacado académicamente de todos los oficiales en la historia militar y policial de la República Dominicana: Poeta, crítico de arte, autor de cinco libros y miles de artículos publicados en diferentes medios; abogado, periodista, conferencista, técnico mecánico de helicópteros, cristiano, padre de familia, esposo; Egresado del Colegio Interamericano de Defensa y Seguridad Hemisférica, CHDS, Washington, DC, EEUU, 2010 y Asesor Académico del mismo Colegio, CHDS durante dos años.

Ha cursado estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en la American University, American Public University, Army War College, National Defense University, (NDU) y en el Centro Hemisférico de Defensa y Seguridad, CHDS. Además de visitar diez países del Hemisferio en sus estudios de Defensa continental y Relaciones internacionales, durante tres años, interactuando en instituciones académicas del Hemisferio. Reconocido con la “Medalla al Mérito del Servidor Público” 2019.

Es más que merecido llamar la atención en favor de esa clase que cada día pone en el mayor de los riesgo sus vidas y al momento de terminar sus heroicas carreras no pueden alcanzar el júbilo y dignidad para la vejez. Esperamos que todos los que hoy han sido retirados sientan la felicidad y júbilo aun con las dificultades y exclusiones que puedan estar viviendo.