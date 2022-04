Pensemos en el agua

Y vemos como regularmente en presencia de fenómenos atmosféricos, las lluvias caídas solo provocan problemas de inundaciones urbanas mientras que en los ríos solo se ven ligeras columnas de agua que dan el aspecto de canales moribundos cada vez mas abandonados a su suerte y llenos de basura y maleza.

Se habla de la construcción de presas y represas que no pasan de ser simples promesas y mientras el tiempo va corriendo con la certeza de que podría llegar lo inevitable en un tiempo menor.

¿El por qué? No se logra un consenso al respecto y se piensa en que quizás nuestros hijos y nietos no tendrán la disponibilidad de agua para sus necesidades es un tema curioso, a veces pienso que las comisiones quizás no son grandes ó que las obras requieren tantos recursos que es imposible hacerlas.

Quisiera pensar que ninguna de esas opciones es la valida y que se trata de que no se han concluido los estudios de factibilidad o que se busca la mejor para proceder, lo cierto es que mientras tanto vemos ríos como el NIGUA de San Cristóbal que languidece día a día y es abusado una y otra vez por depredadores que han trasladado los materiales de sus lechos acuíferos hacia los grandes proyectos inmobiliarios que se construyen por doquier.

No se puede afirmar que las autoridades no hacen nada para parar esto, pero para que se pueda realizar este crimen contra la naturaleza deben existir entre otras condiciones las necesidades de los lugareños de los pequeños poblados cercanos a los ríos, quienes han hecho de esa practica su modus vivendi y aunque les mostremos el daño que le hacen al ecosistema, piensan en la alimentación de sus familias, pues no conocen otra forma de producir recursos.

Cíclicamente, ocurren fenómenos atmosféricos que provocan crecidas y hasta cambios de cauce en los diferentes ríos del país, llevándonos a la conclusión de que, ante semejante hecho, de mucho ayudaría contar con pequeñas presas o represas en las cuales se pueda almacenar el agua que potabilizada luego puede ser utilizada por las demarcaciones aledañas y quién sabe? Pues probablemente puedan dar agua a ciudades completas.

Ahora que podemos, debemos exigir mediante campañas, de llamamientos a las autoridades que se piense en la necesidad de crear embalses con los cuales podamos aprovechar toda el agua que nos proporciona la naturaleza en su agitado curso y no esperar que cesen las oportunidades de pensar en un mañana que cada vez está mas cercano y sobre todo incierto.

jpm-am