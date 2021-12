Pensando tranquilo en Navidad

El autor es contador público autorizado. Reside en Miami

Los dominicanos somos expertos en ver la paja en el ojo ajeno, así la cuestión adquiere formas inéditas.

Desde debates en sobremesas hasta consultas solapadas a especialistas en psiquiatría, pasando por diagnósticos perfectos emanados de páginas médicas colgadas en el ciberespacio, todos opinamos, y en caso legal ODEBRECHT con el fuerte ministerio público hoy, hay varias anécdotas que aprendí

El corolario es claro: La conducta de la oposición de R.D. roza lo demencial y para colmo si son condenados, no le quitaran sus bienes. ¿Entonces? ¿Meterlos preso meses y dejarlo con bienes, fue un teatro? Preguntan todos.

Es decir, ¿cómo es que los dominicanos no advertían que la pobreza crecía desde 1996 o qué los funcionarios se enriquecían? ¿Era necesario que apareciera una periodista mostrando la evidencia?

Si lo era, también deberíamos preocuparnos. ¿Dónde vivimos todos estos años?

Cada quien buscando lo suyo y si sales a palestra de investigados, te desacreditaron de por vida, es el miedo común

El peledeísmo/perredeismo no cambió. ¿Acaso sí lo hizo la población? Me gustaría dar una respuesta certera y afirmativa, pero recordemos que Hipólito Mejía mostró la desnutrición de muchachos en Gurabo diez años atrás, es decir mucho antes de mostrar el crecimiento en las provincias q propició y aun nos falta crecer más. Parece que nos mirábamos el ombligo, no más.

Hoy, muchas jóvenes adolescentes abandonan sus estudios y siguen viviendo en la marginalidad. Votan en blanco o por dinero porque ni siquiera conocen el significado de ese sufragio.

Una cosa es la mala memoria de un pueblo y otra muy distinta es hacer la vista gorda porque “en casa se chupa y fuma a diario, bien”.

Si no se puede apelar a la objetividad, al menos evitemos la hipocresía antes que se convierta en una característica intrínseca de R. Dominicana.

En 10 años muchos dominicanos han quedado en el camino, un número siempre impreciso tal vez no perdió plata, pero sí sueños y esperanzas, ¿cómo no hacerlas pesar a la hora de decidir, de optar, en 2024?

El cambio real va a llegar a esta geografía cuando el bolsillo deje de ser el órgano más sensible de los dominicanos, cuando más que asombro y costumbre, la actitud de un mandatario cause vergüenza propia y ajena, y se reaccione en consecuencia; cuando la economía no sea el termómetro de la felicidad; (y la moral, la educación y la salud pesen más que la Pasola que quiero tener.)

Hasta tanto no se asiente ese cambio en cada uno, el inconsciente colectivo seguirá eligiendo la comodidad y el confort del cortoplacismo. La salud mental de la oposición es importante claro está, pero también lo es la salud mental de la sociedad.

La discusión podría ser eterna como aquella del huevo o la gallina. Como sea, ciudadanía y dirigencia, de una u otra forma se asemejan, de modo que la autocrítica no debería ser sino bienvenida.

Que no sea menester que nos muestren la miseria que sabemos que existe por TV para entender… Todos en el poder se auto alaban y cuando caen, salen trapos sucios que nadie pensó existían.

Nada ha variado esencialmente en todos estos años de canibalismo político bajo el nombre de populismo. Muy por el contrario, todo se ha devaluado. ¿Acaso la sinrazón que creemos observar hoy no existía ayer?Piénselo tranquilo en navidad.

