Peña Gomez: un impedimento constitucional

EL AUTOR es dirigente de la entidad nacionalista Antigua Orden Dominicana. Reside en Santo Domingo.

Cuando se escriba la historia política de nuestro país en algún lugar del universo infinito, indiscutiblemente que habrá de mencionar a uno de los grandes protagonistas del escenario político de nuestro país, el Dr. José Francisco Peña Gómez.

Para la inmensa mayoría de los dominicanos, al igual que yo, creemos sin lugar a dudas que ha sido la figura política mas relevante de la República Dominicana del siglo XX.

Pero no solamente fue un gran político sino que fue también un gran maestro, escritor, locutor, poeta, orador, comentarista deportivo, abogado y líder de masas. Sus títulos académicos son muchos, yo diría que demasiados; enumerarlos me tomaría bastante tiempo. Por eso, lo voy a reducir en una simple palabra: el Dr. José Francisco Peña Gómez era un ser extraordinario. Al César lo que es del César.

Ahora bien, la carrera política del Dr. Peña Gómez fue super exitosa. Prácticamente lo logró todo, menos ser presidente de la República Dominicana. Desde mi punto de vista, el líder de masas del partido más grande de nuestro país para esa época no debió competir en la carrera presidencial, pues tenía un impedimento constitucional, y también porque sus más grandes enemigos estaban dentro de su mismo partido PRD como caballos de troya.

Uno de los requisitos para ser presidente de la República Dominicana es que el aspirante debe ser dominicano de nacimiento u origen. En el caso del Dr José Francisco Peña Gómez, si nació en nuestra amada tierra, un 6 de marzo del año 1937 en el municipio de Esperanza en Valverde Mao.

En esto estamos de acuerdo pues en cualquier lugar que nazca un dominicano es irrelevante para alcanzar la primera magistratura, porque ya hemos tenido 4 presidentes que no han nacido en nuestro territorio, pero el origen del fenecido líder no era dominicano. Pues él era hijo del señor Vicente Oguies y la señora María Marcelino, ambos de nacionalidad haitiana, no residentes en nuestro país, los cuales lo abandonaron y fue adoptado por la familia Peña Gómez, de Gurabo, Santiago.

En nuestro ordenamiento juridico en el artículo 18 de la Constitución dice lo siguiente: Son dominicanos los hijos e hijas de madre o padre dominicano. El hecho que una persona o familia dominicana adopte a un niño extranjero ilegal o no, sí le da ciertos derechos y privilegios.

Ahora bien veamos que dice nuestra Constitución acerca de la naturalización. Artículo 19 dice lo siguiente: la y los extranjeros pueden naturalizarse conforme a la ley; no pueden optar por la Presidencia o vicepresidencia de los poderes del Estado. Podemos entender claramente lo siguiente: que el Dr. Peña Gómez era hijo de ilegales, lo cual nuestra constitución no podia reconocerlo como dominicano; era ilegal, pero en caso contrario y hubiese sido naturalizado de todas formas no podía optar por la predidencia de la República.

Quiero hacer la siguiente aclaratoria: que el Dr José Francisco Peña Gómez tenía capacidad de sobra para dirigir los destinos de nuestra nación pues era de sobrada inteligencia. En cuanto a su partido, el PRD, el Dr. José Francisco Peña Gómez tenía lo más fieros enemigos y adversarios.

Cuando el Dr. Joaquín Balaguer y el prof. Juan Bosch formaron el 31 de mayo de 1996 el Frente Patriótico y se reunieron el día 2 de junio del mismo año en el Palacio de los Deportes ahí estaban varios militantes y dirigentes de dicho partido incluyendo el Dr. Rafael Abinader y su hijo el lic. Luis Rodolfo Abinader Corona, actual presidente de la República ambos altos dirigentes del PRD. Lo que significa que no había lealtad, ni respeto por el fenecido líder.

jpm-am

