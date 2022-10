Pelotero Estrella de la Semana rinde homenaje a Bienvo Rojas

SANTO DOMINGO.- En la primera entrega de la premiación «Pelotero Estrella de la Semana» de Producciones Apolo, que encabeza Andrés Van Der Horst, fue reconocido el periodista Bienvenido Rojas, por su dilatada carrera en la comunicación en República Dominicana.

Rojas, un maestro del periodismo dominicano que ha trascendido en los años como uno de los más influyentes cronistas deportivos, fue honrado con la presencia de empresarios del béisbol, colegas, compañeros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo.

Van Der Horst ponderó virtudes de Bienvenido Rojas y agradeció a los presentes el respaldo que le han dado a este evento durante 47 años, al tiempo que le hizo mención a los señores Tete Antún; Luis Ramón Cordero, ex presidente de Lidom, Leonardo Matos berrido, ex presidente de Lidom, Juan Francisco Puello Herrera, ex presidente de Lidom y actual Comisionado de Béisbol del Caribe; Eduardo Gómez, inmortal del deporte.

Fue destacada la presencia de Rafael Villalona, del Movimiento Deportivo Olímpico; José Blanco, uno de los primeros patrocinadores del histórico premio; Porfirio De Jesús, tesorero de la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD), Bienvenido Rojas y el señor Van Der Horst como anfitrión.

HOMENAJE



Al ser señalado como uno de los periodistas más agudos del deporte dominicano, Bienvenido Rojas usó el micrófono, luego de escuchar la semblanza del periodista Juan Minaya, y dio cátedra con sus vivencias deleitando a los presentes y al finalizar hizo una exhortación, «no dejen caer el premio pelotero estrella de la semana, es una institución en el deporte dominicano, es la premiación histórica del béisbol dominicano. Toca defender y respaldar a quiénes por 46 años han distinguido a la crónica deportiva, al béisbol invernal y muy principalmente a los jugadores profesionales».

LOS GANADORES



Los ganadores del «Pelotero Estrella de la Semana», en la primera votación del 2022-2023, fue en ofensiva Ronny Mauricio de los Tigres del Licey y el lanzador, César Valdez del mismo equipo.

El apoyo sostenido de Banreservas, Coors Light, Siboney, 4Jacks, Total Energies, y Passport Scotch, como patrocinadores oficiales hacen realidad de la entrega 47 del Pelotero Estrella de la Semana de Producciones Apolo.

El compilador oficial es Julio Andrés López y los cronistas deportivos presentes, luego de analizadas las estadísticas, ponderaron las actuaciones de los peloteros destacados los periodistas Alfonso Muñoz Cordero, Manny Cuevas, Carlos Nina Gómez, entre otros que en franca camaradería compartieron en sano esparcimiento en la comodidad de 4Jacks en BlueMall.

La primera entrega culminó con distinciones y agradecimientos a los presentes, y el anuncio de que el cierre de temporada será una gran fiesta navideña para los cronistas deportivos.

of-am