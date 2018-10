Película Que León genera expectativas en la R.Dominicana

SANTO DOMINGO.- La nueva producción cinematográfica Que León ha generado grandes expectativas desde que se informó que la película sería una realidad, en los medios de comunicación, en las redes sociales y hasta en las calles se comenta lo esperado de este filme dominicano dirigido por el actor y director Frank Perozo.

Los ejecutivos de Caribbean Films Distribution dieron la bienvenida en un encuentro con la prensa, relacionados, marcas involucradas, así como también parte del cast en Caribbean Cinemas VIP de Downtown Center donde develaron las novedades de este nuevo proyecto.

“Que León” inició su rodaje el pasado 5 de junio entre locaciones de Santo Domingo, Casa de Campo en La Romana, e imágenes en Bahía de las Águilas. Producción general de José Ramón Alama y Bou Group para Caribbean Films Distribution.

Esta película llegará a los cines del país a partir del próximo 29 de noviembre 2018, en Puerto Rico y las islas del caribe el 6 de diciembre, mientras que en Latinoamérica y Estados Unidos está previsto su estreno para enero del 2019 bajo la distribución internacional de Spanglish Movies.

Dentro de las innovaciones en la estrategia de marketing anunciaron una acción atada al público que utiliza diariamente el transporte del teleférico, estos podrán participar en un novedoso concurso que incluirá techos de viviendas rotulados con la campaña de la película y la marca Induveca quien invita a todos los dominicanos a compartir lo nuestro, en este caso la música y nuestro cine de una forma muy especial.

De igual forma la marca Samsung lanzará en noviembre su celular Que León Special Edition con el modelo J4+, el cual estará exclusivamente a la venta en Altice.

Durante el evento se develó el Behind The Scenes oficial, las canciones y artistas que conforman el soundtrack de la película el cual está ya disponible en Spotify. Se pudo apreciar una amplia variedad de géneros no solo urbanos sino también bachata, salsa, y merengue típico. También se mostraron los diferentes materiales promocionales, junto con la estrategia de marketing que iniciará a partir de esta semana.

SOUNDTRACK QUE LEON Tema Interprete VAINA LOCA OZUNA FT. MANUEL TURIZO EL FARSANTE OZUNA DILE QUE TU ME QUIERES OZUNA QUIERO TIEMPO VICTOR MANUELLE FT. JUAN LUIS GUERRA QUIERO DECIRTE QUE TE AMO ALEX MATOS DALILA GOLDY BOY ASÍ TE AMO ELVIS MARTÍNEZ SU VENENO AVENTURA TU NO ME AMAS KRISSPY CUPIDO ME FLECHÓ KRISSPY VOY A ROMPER TUS FOTOS KRISSPY SUAVE EL ALFA CELEBRATION

Que León Es una realidad gracias al apoyo de inversionistas como Cervecería Nacional Dominicana y Megacentro, de igual forma cuenta con el patrocinio de las marcas: Altice, La Sirena, Samsung, Visa, Induveca y Listín Diario.

Esta comedia romántica dirigida para toda la familia reúne por primera vez en cine a Ozuna y Clarissa Molina junto a los reyes del humor Raymond Pozo y Miguel Céspedes, en ellos 4 recaen los roles protagónicos, acompañados de Celinés Toribio, Jorge Pabón (Molusco), Milagros German, Irving Alberti, Jaime Mayol, Stephany Liriano junto a Anyelina Sánchez, con la participación especial de los salseros Alex Matos y Victor Manuelle, entre otros destacados actores.

Sinopsis

“Que León” narra la historia de amor de Nicole (Clarissa Molina) y José Miguel (Ozuna), ambos por coincidencia de apellido León, pero de clase social muy distinta, se enamoran, pero sus padres (Raymond Pozo) y (Miguel Céspedes) se oponen ocasionando un sin número de situaciones donde siempre prevalecerá el amor.

Ficha Técnica

RAYMOND POZO MIGUEL CÉSPEDES JAN CARLOS OZUNA CLARISSA MOLINA JORGE PABÓN (MOLUSCO) CELINÉS TORIBIO MILAGROS GERMÁN IRVING ALBERTI STEPHANY LIRIANO JAIME MAYOL ROGER WASSERMAN ANYELINA SÁNCHEZ OSCAR CARRASQUILLO VIRGINIA DEL SOL CANDY FLOW CHRISTINE MARZANO DOMINIQUE TELEMAQUE ANA MARÍA ARIAS FRANCISCO VÁSQUEZ LIONDY OZORIA VÍCTOR MANUELLE ALEX MATOS CEKY VICINY ALEXANDRA GERONIMO

DIRECTOR FRANK PEROZO PRODUCCIÓN EJECUTIVA GREGORY QUINN MICHAEL CARRADY ZUMAYA CORDERO GUIONISTA/ PRODUCTOR GENERAL JOSÉ RAMÓN ALAMA CO-GUIONISTAS JOSÉ PASTOR, FRANK PEROZO PRODUCTORA DE LINEA KENDY YANORETH CALCAÑO EDICIÓN JOSÉ DELIO ARES DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS GÓMEZ

