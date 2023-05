Pelegrín Castillo formula serie propuestas enfrentar crisis Haití

Castillo hizo una serie de propuestas en la Mesa de Política de Control Fronterizo, según reveló este jueves en un amplio documento.

El texto completo de sus recomendaciones es el siguiente:

1-Ley que declara estado de excepción en las provincias limítrofes, en atención a la inminente agudización de la crisis haitiana, que podría escalar a Guerra Civil de intensidad mayor, con amplias posibilidades de que se presione desde el exterior para imponer el traslado masivo de poblaciones haitianas bajo el estatuto de refugiados y/o asilados y con protección de ONU y OEA. Es la mejor señal que en lo inmediato puede enviarse, de que República Dominicana no aceptará en ningún caso una solución dominicana a la crisis de Haití.

2- Mayores controles en los mercados binacionales, especialmente, garantizando que se realicen en espacios cerrados, con contadores de entradas y salidas( que nunca han sido colocados), y sistemas de identificación biométricos. A esos espacios solo deben acceder exclusivamente, ademas de las autoridades, los haitianos y dominicanos comerciantes que se doten de un documento renovable bianualmente, que los autoricen a realizar operaciones de compra y venta minoristas. Dichos Mercados Binacionales deben ser cercados y aislados. Debe incluirse además la asignación del Número Único de Extranjero (NUE), basado en datos biométricos, a todo nacional haitiano que reciba visado y/o que entre al mercado binacional. Los datos de esto deben ser compartidos con DNI, Ministerio de Interior y las autoridades migratorias a los fines correspondientes.

3- Facilitar todo lo posible el transporte seguro de mercancías por vía de cabotaje insular; y cuando proceda, el transporte de carga aérea, hacia las ciudades haitianas que reúnan las condiciones de seguridad.

4- Aprobar la ley de régimen especial de propiedad en la región fronteriza conforme al mandato de la Constitución (Artículo 10). En forma provisional, es preciso que se someta a autorización previa-con silencio administrativo negativo-, cualquier operación inmobiliaria en la región fronteriza que involucre extranjeros.

5-Construcción de dos a tres bases militares en la frontera, donde los tropas y sus familias puedan alojarse en condiciones dignas y con todos los servicios garantizados. Es importante reducir lo mas posible la interacción de los miembros de las unidades militares destacadas en la frontera con la poblaciónes locales, así como convertirlas en tropas élites, con mucha formación patriótica y valores , y con motivaciones y retribución igual o mejor que la guardia presidencial. Extender además las operaciones del CESFRONT a Montecristi, así como crear unidades marítimas especializadas para patrullaje marítimo en Pedernales y Montecristi.

6-Establecer los Asentamientos Militares Sostenibles( AMS) (ver proyecto anexo). Esto debe formar parte de la estrategia de incorporar a los militares con aptitudes o vocación a proyectos productivos en el medio rural, así como facilitarle la condición de técnicos agronómicos, agroindustriales, piscícolas, pesqueros, veterinarios y/o forestales.

7-Creación por ley de la Corporación de Desarrollo Fronterizo, como ente público autónomo, responsable de canalizar recursos y créditos hacia proyectos y empresas públicas, privadas, de alianza público-privada, sociales, comunitarias y cooperativas, así como para regular y administrar los incentivos y exenciones fiscales de las inversiones en la frontera, que deben ser mejorados en la medida en que incorporen valor agregado regional. Sustituiría el Dirección Nacional de Fronteras.

8-Aprobación de la ley de régimen de propiedad fronteriza, ( Art 10 Constitución) que descanse en una visión de seguridad nacional, y que al mismo tiempo posibilite el desarrollo fronterizo, y el surgimiento de un nuevo tipo de asentamiento humano de dominicanos, asociado al desarrollo productivo, así como al retorno a las comunidades de frontera y repoblamiento demográfico con habitantes de otras regiones. Esos asentamientos deberían beneficiar a más de 50 mil familias en el próximo quinquenio. Los extranjeros solo deben acceder a la explotación de propiedades inmuebles en la región fronteriza mediante diversas modalidades, que no impliquen traspaso de la nuda propiedad. Este proceso debe hacerse en forma restringida y con las depuraciones y controles rigurosos.

7-Cumplir con los mandatos de la Constitución en lo que concierne a la integración fronteriza en el eje norte/sur, al través de la construcción y reconstrucción de obras de infraestructuras como la Carretera Internacional y una red de carreteras interprovinciales que faciliten la comunicación entre Pedernales y Montecristi. La comunicación norte sur- que conecte Santiago con San Juan de la Maguana- debe hacerse principalmente al través de la región fronteriza pues de esta forma dicha región quedaría integrada a la economía nacional.

8-Debe contemplarse la creación de una sub-réd electrica fronteriza, que sea alimentada fundamentalmente por fuentes renovables, que son abundantes en la región, en especial, las obras hidroeléctricas que pueden construirse sobre la cuenca del Artibonito, que a su vez debe ser preservada, junto a los demás recursos hidrológicos de la región, con especial cuidado, ya que eventualmente deben compartirse con Haití, como lo disponen los convenios bilaterales, o el interés superior de que Haití cuente con energía y agua en las mejores condiciones posibles, dentro de la visión de que República Dominicana debe ser un aliado fundamental para el rescate y reconstrucción de Haití en Haití. La cuenca de los ríos Artibonito y Dajabon, particularmente, debe gestionarse con la modalidad del programa Cultivando Agua Buena (CAB) de Itaipu Binacional, que con seguridad contará con el respaldo de Brasil. Modelo que podría replicarse en un futuro en Haití.

9-Urge tomar medidas desde el INDOTEL para revertir las tendencias antinacionales, que afectan la integridad territorial de República Dominicana en el ámbito del espectro radioeléctrico, y que interesa de modo esencial a la soberanía y la identidad de la nación. De conformidad con el mandato constitucional, también, la política de comunicación y de contenidos culturales, patrióticos y religiosos debe tener un énfasis especial y diferenciado en la región fronteriza.

10- Erradicar el tráfico ilícito de leña y carbón así como de árboles maderables de gran valor como el Guaconejo hacia Haití, principalmente al través del lago Azuei, al tiempo que se trabaja para proveer de una oferta alternativa legal de biomasa para cocción de alimentos, o de GLP en una modalidad adaptada a la realidad socioeconómica haitiana. El Ministerio de Energía y Minas está en condiciones de acompañar este cambio en la matriz energética de Haití, fundamental para la sostenibilidad del medioambiente y los recursos naturales de la Isla. Existen actualmente y en desarrollo, tecnologías que pueden cambiar radicalmente esas tendencias al consumo de leña y carbón, que obviamente deberán implicar un cambio cultural en Haití y en las zonas rurales apartadas en RD. (Ver estudio de FESS)

11- Fomento con los incentivos adecuados de la producción de Biocombustibles, en particular biodiesel, para el mercado interno, producido en la zona fronteriza, dentro de una visión de seguridad energética y nacional. El estado dominicano debe ser el primer consumidor de estos biocombustibles, en mezclas de que deben empezar con una 70/30, y subsidiar la siembra de las oleaginosas de mayor rendimiento. Es necesario destacar que las tecnologías disponibles para la producción de biocombustibles y/o briquetas han evolucionado de manera importante en los últimos años. (Ver proyecto de resolución sobre Biocombustibles producidos en la frontera, que debe ser ampliado y actualizado)

12-Aplicación rigurosa de la ley Ley No. 344-98, del 14 de agosto de 1998, Gaceta Oficial No. 9995, que establece sanciones a las personas que se dediquen a planear, patrocinar, financiar y realizar viajes o traslados para el ingreso o salida ilegal de personas, desde o hacia el territorio nacional, sean éstas nacionales. (Ver Anexo) Retomar además la ley de incentivos salariales a los servidores públicos civiles y militares en servicio en la frontera, no solo con una retribución especial, sino con un régimen especial de retiro abreviado. Realizar alianza estratégicas con naciones amigas con larga tradición de cooperación internacional , para que respalden los esfuerzos de desarrollo local en las 7 provincias fronterizas.

13- Establecer tanto por parte de la DGM como del DNI, el control biométrico y monitoreo a distancia, así del control de pasaporte y visado de todo pasajero que proceda de Haití, que debe efectuarse exclusivamente en centros autorizados de abordaje de vehículos de trasporte en las comunidades de la frontera. Ese mismo control debe existir en los consulados de Haití, que deben reducir sustancialmente la emisión de visas. El número de visas a nacionales haitianos, en todas sus modalidades, debe ser autorizada bajo resolución de un consejo conformado al efecto o por el CNM, donde se justifique el número de visas a otorgar, así como se monitorea el número de personas que han violado los términos de las mismas (fecha o no de salida, etc).

14- Reforzar los controles fitosanitarios y sanitarios en frontera, así como instalar arcos de detectores de armas, explosivos, municiones y elementos radiológicos y químicos.

15- Establecer la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolución sobre la región fronteriza, espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y todo el territorio nacional, conectados al C5I y a los centros de mando y control fronterizos. Esta opción puede tener usos múltiples: desde protección de parques nacionales, hasta vigilancia de flujos humanos, pasando por el control de operaciones mineras o de extracción de materiales.

16- El Muro o Valla fronterizo debe ser concluido en forma expedita, efectiva, trasparente y racional, incorporando las mejores opciones tecnológicas. Debería considerarse seriamente la propuesta de un acuerdo de estado a estado con Israel, que siempre ha constituido- y más en las presentes circunstancias- el mejor aliado que puede tener República Dominicana, tanto en materia de seguridad fronteriza, como en muchos otros aspectos cruciales para el manejo de la crisis insular en curso. En lo que se concluye la Valla Fronteriza, urge que los batallones o cuerpos de ingeniería de las FFAA, lancen una barrera de alambradas a una altitud adecuada tanto como factor de disuasión como de contención ante la probabilidades de una escalada de los flujos de nacionales haitianos, equipos que después pueden tener usos múltiples o ser simplemente almacenados.

17- Terminar de restaurar o reponer los bornes fronterizos desaparecidos o desplazados, así como resolver los problemas provocados por la expansión del lago Azuei o del Fondo, hacia el territorio nacional. Asimismo, urge implantar una política de almacenamiento de agua en estanques y lagos artificiales en las provincias fronterizas y en el resto del país.

18- El sistema educativo, en todos los niveles, debe organizar programas de visitas y campamentos a la frontera, para reforzar la consciencia de que es en esa región donde comienza la Patria. La visita a los lugares históricos fundamentales en la frontera debe ser obligatoria y guiada por instructores debidamente formados al efecto.

19-Reforzar el cuerpo de alcaldes pedaneos y segundos alcaldes, proveyéndolos de armas y equipos de comunicación adecuados, así como facilitar a las juntas de productores y grupos comunitarios que pueden colaborar con las autoridades a la prevención de la criminalidad común y a la reducción de la inseguridad ciudadana en la frontera. Las autoridades militares debe auxiliar la acción de los alcaldes en aquellas zonas donde no exista presencia policial.

