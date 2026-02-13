Pedro Martínez pondera calidad jugadores en el Clásico Mundial

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Cuando se habla de estrellas del pitcheo, de súper estelares lanzadores en las Grandes Ligas, es obligatorio mencionar el nombre del dominicano Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y actualmente asesor de Nelson Cruz, Gerente general del equipo dominicano que jugará en el Clásico Mundial de béisbol.

Tocando el tema Clásico Mundial 2026, el camino hacia la confección del equipo y su forma de ver el béisbol, Pedro Martínez sostienen una conversación de lujo que se transmisión por VTV Canal 32, Panorama FM, y todas las plataformas digitales del Grupo de Medios Panorama este miércoles 11 de febrero.

PEDRO MARTÍNEZ: Para mí es un placer, siempre un honor poder estar aquí, principalmente en la residencia de mi ídolo, de uno de los hombres más especiales que ha dado este país. Y no precisamente por lo que son números, sino por lo que significa, después de y fuera del terreno, mucho más importante todavía, Don Juan Marichal. Para mí es un honor poder estar aquí, poder compartir con los dominicanos y poder traerles información de lo que nosotros también intentamos hacer, como hizo ya Don Juan Marichal.

TEMA 1: En tres palabras describa a Don Juan Marichal.

PEDRO MARTÍNEZ: Señor, indescriptible, es lo que hay que decir. Con palabras no se describe el significado de ese señor (Juan Marichal), pero para mí es un honor poder hablar de una persona que fue el faro al final del túnel para todos nosotros.

Si yo empiezo a hablar, no hay palabras para acumular lo que se puede decir, pero en realidad yo le pido a Dios por su salud, por su longevidad de vida, para que Dios siempre lo mantenga alrededor de nosotros y que siga todavía como ese faro que incendió al final del túnel para que todos nosotros pudiéramos pasar. Don Juan Marichal es más que un hombre, un padre, un miembro de la familia que todo el mundo debe admirar y respetar. Para nosotros es el símbolo de la República Dominicana en lo que nosotros le llamamos béisbol.

TEMA 2: Clásico Mundial de Béisbol 6 de marzo inicia (actuación dominicana). Tenemos cita previa aquí en República Dominicana 3 y 4 de marzo. Hablamos del evento en general.

Como dominicano, como competidor, como salón de la fama, el significado que tiene para usted que un jugador de Major League ponga su chaqueta y su gorra de su país, en este caso es dominicano.

PEDRO MARTÍNEZ: Un prestigio, debe ser un orgullo para cada dominicano poder representar a su país, poder representar lo que es su familia, lo que es su educación, lo que es su carrera. Deberían sentirse muy honrados cada uno de los muchachos que nosotros hemos logrado escoger.

Yo sé que son muchos y algunos se van a quedar, por ejemplo en la parte de atrás, pero yo espero que les sirva de motivación para alcanzar lo que ahora están alcanzando muchos de esos peloteros. Debe ser un prestigio y un honor para ellos representar a la República Dominicana. Yo voy a ser parte de la delegación que va a estar representando a la República Dominicana y con mucho orgullo y con mucho amor lo quiero hacer porque yo amo a cada pelotero de la República Dominicana y espero representarlos bien y espero siempre lucir bien para ellos.

Así yo espero que ellos luzcan bien para nosotros. Para la persona que tú a lo mejor ves como más insignificante, ellos deben ser ese ejemplo. Y yo espero que ellos lo tomen con esa seriedad y con esa integridad que yo no lo estoy tomando.

Yo represento mi país, represento mi familia, represento mi apellido y yo espero que ellos a sí mismos se integren y que hagan lo mismo que yo pretendo hacer. Como pelotero representé mi país una sola vez, aunque a lo mejor me hubiese gustado hacerlo varias veces, pero yo espero que ellos se lo tomen tan en serio como me lo tomé yo. Aunque perdimos, me siento súper orgulloso de haber caminado con la tricolor en mi pecho y decir yo soy dominicano y el nombre de los dominicanos así me presenta.

TEMA 3: Durante semanas los fanáticos del país vivimos altas expectativas. El roster, el seguro, quién sube, quién entra, quién baja. Todo definido ya, todo anunciado ya.

PEDRO MARTÍNEZ: Primero, cuidar su salud. Es lo más importante.

Recordar que ellos no terminan haciendo lo que hacen en la Loma, sino comprendiendo el compromiso que tienen con toda Latinoamérica. No solamente el país, sino con toda Latinoamérica. Profesionalismo, integridad, disciplina.

Que hagan lo que puedan hacer y que al final del día, cualquiera que sea el resultado que nosotros tengamos al final, que sea satisfactorio para ellos y para nosotros. Yo no le voy a exigir a un muchacho que sea el mejor que él puede ser, o lo mejor que él puede ser, no estando en plenitud de forma. Por eso te hablaba de cuidar su salud.

Porque para entrar a un clásico mundial hay que hacer un esfuerzo extra para mantenerse saludable, para estar en las condiciones que uno necesita para salir bien en un clásico mundial. Recuerda que nosotros vamos con los poderes del mundo. Y el que tenga más disciplina y el que haya entrenado mejor, es el que a lo mejor va a ser el mejor papel ahí afuera.

En realidad yo nada más espero de ellos. Que tengan disciplina, que trabajen, que cuiden su salud. Porque en realidad el clásico mundial son unos cuantos días, pero su carrera puede ser muchos años.

Y eso es lo que yo espero de los muchachos de nuestro país. Que nos representen y nos representen bien. Y que tomen en consideración que es mucho pedir.

Porque es un tiempo muy temprano para exigirle a los muchachos que estén en plenitud de forma, que hagan lo que pueden hacer para lucir lo mejor que puedan lucir. Y recordando que representan no solamente el país, su familia, su gente, Latinoamérica. Y que ojalá y que Dios le permita a ellos lucir como ellos quieren lucir en un clásico mundial.

Porque lamentablemente todo atleta es competitivo y quiere ganar. Así que yo les deseo lo mejor y que si pueden ganar, que ganen. Pero en realidad yo lo que quiero es un esfuerzo máximo de lo que ellos puedan dar en ese momento.

