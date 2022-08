Pedro Martínez confundido por rumbo actual de Boston Red Sox

Pedro Martínez

NUEVA YORK.- Agreguen al legendario Pedro Martínez al grupo de los confundidos por el curso actual que el gerente Chaim Bloom ha trazado para los Red Sox en lo que va de 2022. Martínez tuvo una intervención en TBS donde expresó no entender qué está haciendo el equipo en estos momentos y se mostró aún más confundido con respecto al futuro de la franquicia.

“Me es difícil determinar cuál es la mentalidad del equipo, no sé qué tanto ellos saben sobre su salud, pero la misma no ha sido impactada por los jugadores de posición, al mismo nivel que ha pasado con el pitcheo, entiendo que el equipo necesita ayuda en el bullpen, así como en la rotación abridora”, inició señalando Martínez durante su intervención.

“Al momento no he visto que ellos hayan atendido la situación que tienen con respecto al futuro de sus jugadores, se me hace difícil entender que está pensando hacer Chaim Bloom para liderar el grupo, no tengo una idea, pero les puedo decir que las áreas donde ellos necesitan más ayuda no las están atendiendo, que es la salud del pitcheo”, agregó el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

“Tienen un dolor de cabeza con Devers, tienen un dolor de cabeza con el pelotero más consistente que han tenido, en Xander Bogaerts, se desprendieron de Christian Vásquez, que tenía el problema de la línea central resuelta”, añadió durante su análisis.

Martínez ha sido uno de los principales voceros junto a David Ortiz de la permanencia en el conjunto de Xander Bogaerts y Rafael Devers como las caras del equipo. En el caso del primero, todas las señales apuntan a que se convertirá en agente libre al final de la temporada, rechazando la opción de jugador que tiene para 2023, luego de no llegar a un acuerdo con el equipo. Devers aún permanecerá bajo contrato para la próxima temporada, pero ha expresado que a pesar de querer quedarse en el equipo, no tiene miedo a probar la agencia libre y ver quiénes se interesan por sus servicios.

Mientras tanto, para lo que resta de temporada, Martínez ha sido claro sobre qué necesita el equipo si quiere aspirar a colarse a la postemporada.

“Si ellos quieren llegar a algún lugar, tienen que jugar buena defensa y lograr que algunos de los jugadores que están lesionados estén totalmente saludables para poder aportar”, concluyó “El Grande”.

of-am