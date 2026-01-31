PCT exige aumento general de salarios en la Rep. Dominicana

Santo Domingo, 31 ene (Prensa Latina) El Partido Comunista del Trabajo (PCT) de la República Dominicana demandó hoy al Gobierno un aumento general de salarios y advirtió que la actual situación afecta a cientos de miles de trabajadores.

El PCT precisó que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) registró un total de 738 mil 363 cotizaciones de empleados públicos en mayo de 2025.

Sostuvo esta cifra refleja una alta concentración de trabajadores estatales en un país donde se estima que alrededor del 65 por ciento de los empleos son informales.

Pese a la importancia de la labor que desempeñan estos trabajadores en la sociedad, el Gobierno mantiene míseros salarios, denunció.

Según datos de la propia TSS, citados en trabajos periodísticos, para la fecha indicada había 183 mil 324 empleados públicos que devengaban mensualmente 15 mil pesos o menos (unos 234 dólares).

De ese total, 150 percibían menos de cinco mil pesos (78 dólares); 67 mil 812 ganaban entre cinco mil y 10 mil pesos (156 dólares), y 115 mil 362 recibían ingresos de entre 10 mil y 15 mil pesos.

Estas cifras representan el 24.8 por ciento del total de los empleados públicos registrados.

El PCT afirmó que con esos niveles salariales resulta imposible que una familia pueda vivir de manera digna.

Indicó, además, que más del 49.3 por ciento de los empleados públicos perciben ingresos inferiores al costo de la canasta familiar, cuyo valor en el país supera los 45 mil pesos mensuales (703 dólares).

La organización política señaló que miles de empleados públicos son profesionales, técnicos, secretarias y trabajadores con muchos años de experiencia que reciben salarios por debajo de lo que merecen, en función de su capacidad y de los cargos que desempeñan.

Ante esta situación, la organización política llamó a los empleados públicos a organizarse y unirse para reclamar un aumento salarial justo y mejores condiciones laborales que dignifiquen su vida.

mh/mpv