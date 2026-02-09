PCT crítica fallo que despoja al Estado de terrenos del Jaragua

SANTO DOMINGO. – El Secretariado del Partido Comunista del Trabajo (PCT) condenó la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo, que pretende despojar al Estado dominicano de terrenos del Parque Nacional Jaragua.

Sostuvo que el veredicto, emitido el 20 de noviembre, constituye un atentado contra el patrimonio nacional al intentar quitar al Estado más de 28 millones de metros cuadrados ubicados dentro del Parque.

La organización calificó la decisión como un “atraco al país”, señalando que sólo puede explicarse por la persistencia de un andamiaje jurídico que favorece la impunidad, la actuación de intereses de “cuello blanco” y la existencia de prácticas judiciales contrarias al interés público.

JUSTICIA FAVORECE A SECTORES EMPRESARIALES

A juicio del PCT, se trata de un escándalo en el que se instrumentaliza la justicia para favorecer a sectores empresariales y políticos en detrimento de un bien estratégico para el desarrollo nacional.

Manifestó que el fallo debería dar lugar a acciones legales contra los jueces que la sustentan y los beneficiarios.

Recordó que los límites de un parque nacional no pueden ser modificados sin una ley aprobada por las dos terceras partes de la matrícula congresual.

CONFLICTO ADQUIERE UN CARÁCTER POLÍTICO

La organización advirtió que el conflicto trasciende lo legal y adquiere un carácter político grave, ya que podría abrir la puerta a la revisión de confiscaciones históricas de bienes vinculados a la dictadura trujillista.

Asimismo, alertó que, de prosperar esta decisión, se pondría en riesgo todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El PCT llamó a la movilización de la ciudadanía, los centros académicos y de investigación, los movimientos ambientalistas y la opinión pública, a fin de derrotar la sentencia y defender el patrimonio natural y la soberanía ambiental de la República Dominicana.

