Pascal Núñez conquista el Campeonato Nacional de Go

Pascal Núñez recibe su trofeo

SANTO DOMINGO.- Pascal Núñez se coronó Campeón Nacional de Go tras su destacada participación en la versión dominicana del Tercer Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi, celebrado en la ciudad de El Seibo.

La justa reunió a 59 jugadores de diversas regiones del país en lo que representa uno de los eventos más importantes en la historia del Go dominicano.

La victoria de Núñez le garantiza el derecho de representar a la República Dominicana en la gran final internacional de la prestigiosa Quzhou Lanke Cup, consolidando su posición como uno de los principales exponentes de este milenario juego de estrategia en el país.

El campeonato contó con la participación de destacadas figuras del Go nacional, entre ellas Lucas Han, Higo, Aristides Ledesma, Sergio Cabral, Edgar, Wilson Díaz, Silvano de Peña, Jadeline Severino, Yensi Severino, Richard Severino, Yefry, Alexander Canela, Ángel Luis Ventura y Yan Carlos Rodríguez. La presencia de estos experimentados jugadores elevó significativamente el nivel técnico y competitivo del evento.

La Asociación Dominicana de Go expresó su satisfacción por el desarrollo alcanzado por esta disciplina en el país, destacando el crecimiento sostenido en la cantidad de participantes y el nivel de juego demostrado durante la competencia.

Este torneo forma parte del Tercer Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi, una iniciativa que busca promover y fortalecer la práctica del Go en toda la región.

Con esta clasificación, Pascal Núñez llevará la representación dominicana a la Quzhou Lanke Cup, donde competirá contra los mejores jugadores de Latinoamérica y el mundo.

El evento internacional representa una oportunidad única para posicionar a la República Dominicana en el mapa global del Go y demostrar el talento desarrollado en el país.

of-am