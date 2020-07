Partidos bisagras desacreditados en RD

Es mejor ser cola de león que cabeza de ratón, dice el pueblo.

Con las elecciones de julio 2020 en Quisqueya, el pueblo puso en su lugar a los viejos rabiosos partidos que ahora son chiquitos, el PRSD y BIS y otros partiditos de menos del 5% quedaron catalogados.

Veinticuatro de los 27 partidos que concurrieron perdieron relevancia política, incluyendo al PRSC y al PRD, las dos instituciones más viejas de la historia política contemporánea, la mayoría de ellos, al menos 20 partiditos, debían desaparecer.

Me luce que se quiere establecer en Quisqueya patrón americano, británico y de otros países donde imperan 2 corrientes mayoritarias.

Hoy se vio que se han consolidado 4 fuerzas mayoritarias de más del 6% del padrón electoral en República Dominicana y eso trae como análisis el tema de la democracia y la representación proporcional. Doy mi idea.

La democracia debe ser entendida como sistema legal que nos permite cambiar a un gobierno.

Ninguna mayoría, por grande que sea, debe ser competente para abandonar este imperativo legal.

La representación proporcional debe ser examinada y definida en nuestra Constitución.

Pues sí es cierto que el pueblo gobierna a través de sus representantes y por mayoría de votos, resulta esencial que la distribución numérica de la opinión entre los representantes refleje lo más posible la predominante entre quienes son la fuente auténtica de poder Legítimo: el propio pueblo.

Cualquier otra cosa no solo será groseramente injusta sino opuesta a todos los principios de la justicia.

Ante todo, la representación proporcional confiere, aunque solo indirectamente, estatus constitucional a partidos políticos que de otra forma no lo lograrían.

Yo no puedo elegir a una persona en la que confío para que me represente: solo puedo elegir un partido. Y las personas que pueden representar al partido son depuradas y seleccionadas en última instancia por una mayoría dentro de su partido.

En una Constitución que no contemple la representación proporcional, los partidos no necesitan que se les mencione; no precisan que se les otorgue estatus oficial. El electorado de cada circunscripción envía a su representante personal a la Cámara. pensemos cómo queremos ser representados, y si un infeliz popular, sin dinero, puede subir a concursar donde hay leones con todos los powers para tumbar al popular y escogerse al dadivoso.

Entonces, ¿será ser adinerado, famoso, primero y luego político como queremos que surjan líderes?

Pregunta el pueblo ¿Porque yo esté en una lista como militante de un partido, debo estar frizado ahí, o puedo moverme sin ser catalogado de tránsfuga?

La gente se acomoda con el dirigente que lo ayuda y le es fiel a él, al amigo o pariente y no al partido, todo eso es circunstancial.

Veremos en casa de dirigentes a sus seguidores esperando lo suyo y estos escondiéndose porque no hay cama para tanta gente.

Se repite eso y la gente no entiende, en política todo es un espejismo para decirlo con palabra eufemista.

