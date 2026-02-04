Pareja muere electrocutada en la comunidad Guaucí, de Moca

Ligia María Rodríguez y Yeifri Nina

MOCA, República Dominicana.- Una pareja murió electrocutada en la comunidad Guaucí, de este municipio.

Yeifri Nina y Ligia María Rodríguez intentaban subir una varilla de construcción hacia la tercera planta de un edificio de su propiedad y el objeto hizo contacto con un cable de alta tensión.

El incidente ocurrió en presencia de un niño hijo de la pareja, quien afortunadamente resultó ileso.

Tras el peritaje correspondiente, las autoridades trasladaron los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

jt-am