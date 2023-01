Pareja dominicana viaja por el mundo con lienzo de la Virgen de la Altagracia

NUEVA YORK.- La pareja de esposos dominicanos radicada en Orlando, Florida, Rubén Darío Núñez, y la destacada artista plástica, Elizabeth Farinho de Núñez, se encuentran en un cruceros que recorre por varios países con dos lienzos de la Virgen de la Altagracia.

Emprendieron la misión tras recibir un milagro de la madre de los dominicanos y buscan replicar la fe a través de su testigo.

La creadora de la obra, explicó que la misión tiene previsto durar unos cuatro meses en un crucero en barco por el mar, en donde visitarán 33 países en cuatro continentes alrededor del mundo con la madre de los dominicanos llevando un aliento de fe y esperanza a cada rincón del planeta.

¨Emprender la misión de llevar y presentar la Virgen a tierras lejanas para darla a conocer en otras latitudes y diferentes culturas. Esta idea fue tomando forma y cobrando mucho sentido para mí, a tal grado que la asimilé como un proyecto personal a realizar de inmediato¨, dijo la artista.

Aseguró que también busca con su obra volver a los orígenes donde los dominicanos tenían en sus hogares un cuadro de la madre y visitaban la iglesia para pedir con fe un milagro para ellos o algún familiar.

Resaltó que es la primera vez que la pintura de la Virgen de la Altagracia recorre el mundo, y que en su fecha el día 21 el padre Frederick Tillotson oficiará una misa en el barco en su honor.

Dio las gracias a cada persona que la recibe en cada momento, para que llega el barco con la patrona, donde muestra su fe y pide sus milagros a la madre de Dios.

¨ He sido testigo de muchos milagros que me han hecho creer y entregarme a la fe y devoción de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona de nuestro país. Yo misma recibí un milagro por su intercesión, superando un problema de salud en el año 2019, que replanteó muchas cosas en mi vida y que me sirvió de inspiración para plasmar el cuadro de nuestra virgen y emprender la misión de llevar y presentar la Virgen a tierras lejanas para darla a conocer en otras latitudes y diferentes culturas. Esta idea fue tomando forma y cobrando mucho sentido para mí, a tal grado que la asimilé como un proyecto personal a realizar de inmediato.

Indicó que su esposo y ella, planificaron el viajar por alrededor del mundo a principios de 2020 pero en eso, nos sobrevino la pandemia de la COVID-19 y todo tuvo que posponerse sin fecha probable, pero yo seguía con la firme intención de llevar a cabo lo propuesto, pues era una promesa hecha a la Virgen. A pesar de que para el año 2021 ya se iban renovando poco a poco las actividades, la compañía con la cual viajamos mantenía muchas restricciones y mantuvo la cancelación del viaje.

En la iglesia católica Good Shepard (El Buen Pastor) en Orlando, Florida con el sacerdote Terry Niziolek que bendijo las imágenes de las vírgenes: la original y la pintada por la artista plástica Elizabeth Farinho de Núñez.

En Portugal, fuimos recibidos por el embajador dominicano, el Sr. Miguel Ángel Prestol, en una visita de cortesía que realizamos para presentar este proyecto. También, supe que ya Nuestra Señora de la Altagracia había sido entronizada en la Iglesia Parroquial de São João de Brito en Lisboa.

Además de peregrinar por el mundo, hace obras sociales a favor de las personas más vulnerables en especial los niños, haciendo donativos para el cuidado de la población infantil.

«Pido oración a los dominicanos para que esta peregrinación toque los corazones de aquellos que más pueden, sean gobierno, políticos o empresarios para que aporten a la causa y continúen llegando la virgen a más lugares con su apoyo», finalizó la nota de prensa.