PARAGUAY: EEUU acuerda la inclusión «tercer país seguro»

La firma del acuerdo entre EEUU y Paraguay

PARAGUAY/WASHINGTON 14 Ago.- La Administración de Donald Trump ha firmado este miércoles un acuerdo de cooperación migratoria con Paraguay, al que ha incluido en su listado de «tercer país seguro», para el traslado de migrantes que estén en territorio estadounidense, en el marco de la política del inquilino de la Casa Blanca contra la migración irregular.

Este acuerdo «ofrece» a los solicitantes de asilo que están en Estados Unidos «la oportunidad» de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay, «compartiendo así la carga que supone la gestión» de la migración irregular y «poner fin al abuso del sistema de asilo» del país norteamericano, reza un comunicado del Departamento de Estado.

«Es un ejemplo de la amplia asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay. Bajo el liderazgo del presidente Santiago Peña, hemos profundizado en la cooperación en los aspectos de seguridad, diplomático y económico. Juntos, combatimos la delincuencia transnacional, contrarrestamos a los actores malignos y promovemos la estabilidad regional», ha considerado.

Para Washington, «la designación por parte de Paraguay de organizaciones terroristas clave refleja el compromiso con los intereses regionales y mundiales, mientras que su enorme potencial económico ofrece oportunidades para una mayor colaboración en materia de energía, minería y tecnología».

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha recibido en Washington para la firma del pacto a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, que ha asegurado que este representa el «profundo compromiso» de su Gobierno para trabajar «no solo en el programa de migración, sino también en seguridad.

«Realmente apreciamos mucho este acuerdo que representa la oportunidad de trabajar en varios temas. (…) Estamos hablando de nuestros valores y principios comunes y compartidos: democracia, libertad, Derechos Humanos, Estado de derecho», ha declarado durante una rueda de prensa conjunta.

of-am