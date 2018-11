Para ti Lucia Medina:

Por LEANDRO ORTIZ DE LA ROSA

La situación por la que atraviesa Lucía Medina me hará retirarme de la política. Tengo muuucho tiempo tratandole y nunca le he visto hacer nada que le avergüence a ella, ni a sus hijos y mucho menos a un conjunto de personas de prestancia que en la sociedad sanjuanera creemos en ella.

Lucía es una persona organizada, de correcto proceder. Nunca procura decirte que sí a sabiendas de que va a quedar mal; mejor te dice: No, no es posible, veré como, no te aseguro, la situación se torna difícil y no podré.

Con esas palabras Ella tiene un conjunto de personas las cuales le respaldan desde que se inició en las lides políticas, unos por que le ha conseguido empleo, otros por que le ha canalizado ayudas a través de los distintos gobiernos, incluyendo el del PRD dirigido por Hipólito, a quienes le ha resuelto determinadas situaciones a cambio de nada.

Pero si puedo asegurar que una gran mayoría a ella le respalda sin que Lucia Medina le haya hecho ni siguiera el favor de darle una aspirina.Sólo porque con ella se han sentido representados.

Hoy Yomaira pasa por un momento difícil, lo sé; hoy la vituperan hasta màs no poder. Ese es el precio de haber representado su pueblo con orgullo, de haber entregado una gran parte de su tiempo y juventud a la política, tiempo que no sólo ella sino los políticos van acumulando en una gran deuda con la familia: esposo e hijos , hermanos y demás familiares que tal vez no le haya brindado.

Lucía Medina (Yomaira) me pone a hacer un símil comparativo entre lo que le está pasando en la hermana República del Perú con la familia Fujimori y lo que pudiera pasar a la Familia Medina en medio de las vorágines políticas que se presentarían en el devenir del tiempo. En verdad, nunca me gustaría que una mujer de las condiciones políticas y humanas de Yomaira, fruto de las retaliaciones que se dan, pueda ser sometida a vejámenes inhumanos como muchos adversarios le vaticinan.

Es por ello que, repito, me preparo para alejarme del ejercicio de la vida política. Es lo más sucio que he podido ver.

Lucía Medina mi aprecio estima y consideración.

Leandro Ortiz de la Rosa

Abogado y Periodista.

