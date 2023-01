Para qué celebrar el Día del Poder Judicial?

EL AUTOR es abogado y periodista. Reside en Santo Domingo.

Quien no dice lo que piensa, no es honrado, porque por estar bien con los demás no está bien consigo mismo, convirtiéndose en persona de poca monta o de baja realeza y, ni soy de poca monta ni de baja realeza. Jamás por el hecho de pensar en cuidarme me he arrodillado al criterio de las grandes mayorías equivocadas.

A cada día, a cada instante, un ciudadano es víctima del peso de ls injusticia; a cada día «un Administrador de Justicia» (comillas son mias) se tira el mejor bocado saciando su paladar, sin pensar en quiénes tienen sed de justicia.

¿Hoy, cómo te celebro Día del Poder Judicial? Si a causa tuya los pobres sufren, las madres van detrás de sus hijos a las cárceles y celdas de detenciones, y miran sus hijos apiñados como cosas inservibles a quienes con mucho dolor Dios consagró parir.

¿Cómo te conmemoro Día del Poder Judicial? Si hoy las cárceles no son mas que centros de trituración de carne humana con la impiedad de quienes hoy van con finos trajes y bien planchadas guallaveras para lucirselas diciendo sandeces, y luego disfrutar de un buen bocadillo ¡Caramba qué hipocresía de la vida!

¿Cómo te celebro Día del Poder Judicial? Sí Jamás me han dado lo que dijo Ulpiano. La voluntad constante y perpetua de darme lo que en verdad me corresponde.

¿Cómo te conmemoro Dia del Poder Judicial? Si Dios dijo: La justicia es la virtud humana más perfecta y, hoy quienes las administran es más por los privilegios que el cargo les da, que por honrar su nombre.

¿Cómo te celebro Día del Poder Judicial? Si quienes administran justicia les envían a Jesús para que les condenen y, hacen lo mismo que aquel «Juez» que un día le condenó y distruto más luego lavándose sus manos.

¿Cómo te conmemoro Día del Poder Judicial? Si una pensión garantizada para quienes administran «justicia» no aplican su esencia, ni actúan con humildad ni escuchan la voz de su corazón ni tienen respeto por sí mismos ni el valor por la vida y la libertad.

¿Cómo te celebro Día del Poder Judicial? Cuando hoy quienes juzgan se evalúan así mismos diciendo que todos pasaron con notas summa cum laude, ¡Que caballá!

¿Cómo te voy a conmemorar Día del Poder Judicial! Si quienes juzgan son especialistas para sancionar los errores ajenos, y ciegos para corregir los suyos…

¡Cómo te puedo conmemorar Día del Poder Judicial? Si quienes administran justicia le hacen un culto a la injusticia. Hoy mejor me siento en la silla del frente de mi casa y ver los cadáveres de los enemigos de la justicia pasar para que en el juicio del gran Trono Blanco o, en el juicio de las naciones un ser sublime les juzgue.

