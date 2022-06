Paliza rechaza acusaciones de abogado exprocurador Jean Alain

José Ignacio Paliza.

SANTO DOMINGO.- El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, rechazó las acusaciones en su contra realizadas por los abogados del ex procurador y principal implicado en la operación Medusa, Jean Alain Rodríguez.

Recordó que Carlos Balcácer, uno de los representantes de Alain, acusó al presidente Luis Abinader y a Paliza de las acciones que realiza el órgano persecutor en contra su cliente.

El viernes pasado el Ministerio Público allanó varias propiedades del exfuncionario y de sus representantes legales, incluido el sitio donde opera su consejo de defensa.

“Y esto es un plan que ha trazado el presidente de la República, es un programa político que él tiene, no es PRM como partido, es Luis Abinader y Paliza el pica piedra ese, son ellos dos los que están detrás de esto, utilizando dizque una independencia fantasmagórica del Ministerio Pública”, dijo Balcácer.

Entrevistado en el programa “Matinal”, transmitido diariamente por Telemicro Canal 5, sobre estos señalamientos, el Ministro expresó que no le agradó la acusación y sintió “molestia” y “desagrado”.

“Han intentado involucrarme en lo que sucedió y eso a mí en lo personal me molestó, no puedo estar más distante de estos procesos, no los sigo ni por los medios”, manifestó Paliza.

Calificó de poco elegante y poco inteligente de parte de la barra de la defensa del exprocurador convertir el proceso judicial que está atravesando su cliente en una cuestión política.

