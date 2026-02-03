Palacio de Bellas Artes anuncia “Alicia en País de las Maravillas»

SANTO DOMINGO. – El Palacio de Bellas Artes acogerá una intensa y diversa programación este mes de febrero, la que reafirma su rol como escenario vivo, abierto y en permanente movimiento en esta capital.

La agenda inició este fin de semana en la majestuosa Sala Máximo Avilés Blonda con el espectáculo de danza “Alicia en el País de las Maravillas”, producido por Susana Fortuna.

Este sábado 7 de febrero continúa a las 8:30 de la noche, con la premiación “Viviendo Lo Nuestro 2026”, organizada por la Fundación Teatro Popular Danzante (Funtepod), y producción de Senia Rodríguez.

Para el viernes 13, la programación incluye “José Antonio Rodríguez, La Casa”, una producción de Mónika Despradel, que iniciará a las 8:30 de la noche, con boletas ya disponibles. Está recomendada para público mayor de 10 años.

Mientras, la Orquesta Sinfónica Nacional presentará “Conciertos de la Temporada Didáctica 2026”, con funciones los miércoles 18, jueves 19 y viernes 20, todas a las 10:00 de la mañana, con entrada libre.

El calendario de febrero culmina el martes 24, a las 7:00 p.m., con el concierto de “Celebración del Año Nuevo Chino 2026”, producido por la Embajada de la República Popular China en Dominicana.

INAUGURAN EXPOSICIÓN DE MIGUEL TIÓ

La Galería Nacional de Bellas Artes sigue recibiendo notable público en la exposición “Miguel Tió: Más allá de lo real”, la primera del año 2026 en este emblemático espacio cultural, que permanecerá abierta hasta el próximo día 26.

Durante la inauguración, la directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, destacó la relevancia de Tió, artista dominicano que ha desarrollado gran parte de su carrera en los Estados Unidos y cuya trayectoria es reconocida a nivel internacional.

