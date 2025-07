Países europeos consideran comprar armas de EU para Kiev

LONDRES.- Gobiernos de una serie de países europeos discuten la posibilidad de comprar armas estadounidenses, con sus propios presupuestos, para entregárselas luego a Ucrania, ante la decisión del Pentágono de suspender parcialmente los suministros de ayuda militar a Kiev, informó el diario Politico, citando a sus fuentes.

Los informantes del medio revelaron que el régimen de Kiev busca obtener de la potencia norteamericana más armas y con ese objetivo planea pedir a Washington que permita a Europa comprarle armamento que le sería luego transferido. Politico precisó que los pagos respectivos se contabilizarían en las nuevas cifras de gasto en defensa de la OTAN, pero hasta ahora no hay compromisos firmes.

De otra parte, las fuentes del medio indicaron que esa transferencia de armas tendría que contar con la aprobación del Gobierno de EE.UU., cosa que se está debatiendo. El medio hizo hincapié en posibles escollos de regulación, ya que Washington podría imponer restricciones al uso de algún armamento estadounidense. Así, durante la Administración de Joe Biden, el envío de misiles británicos Storm Shadow a Kiev se vio retrasado porque contenían piezas estadounidenses.

Ya en mayo de este año, Bloomberg informó que líderes europeos barajaban la posibilidad de comprar armamento estadounidense para suministrarlo posteriormente a Ucrania. El medio hizo hincapié en que los países del Viejo Continente no tienen suficiente reservas de armas ni capacidades para fabricarlas en el volumen necesario.

Asimismo, recordó que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, dejó claro a Europa que debe intensificar sus esfuerzos en el ámbito de la seguridad, tanto la de Ucrania como la suya propia.

The New York Times reportó que los mandatarios europeos están preocupados ante la perspectiva de no ser capaces de prestar suficiente apoyo militar a Ucrania, en caso de que Trump reduzca la ayuda a Kiev o incluso la suspenda en su totalidad.

En ese contexto, Zelenski llamó a sus socios occidentales a que destinen 0,25 % de su PIB para apoyar la producción de armas en su país, argumentando que Ucrania forma parte de la seguridad de Europa.