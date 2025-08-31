Padrino advierte que lucharán si EEUU pone un pie en Venezuela

Caracas (EFE).- El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, advirtió este domingo que su país se prepara para luchar si Estados Unidos, que plantea desplegar buques cerca de la nación suramericana bajo el argumento de combatir el narcotráfico, se atreve a «poner un pie» en el territorio venezolano.

«Le digo yo a los imperialistas del norte (que) nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar, vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela», dijo en un balance de las acciones militares, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sigue «patrullando» los espacios marítimos y aéreos de la nación.

El ministro, que acusó a Estados Unidos de querer «apoderarse del mar Caribe», insistió en que el país caribeño se prepara para «responder ante cualquier circunstancia» y «cualquier agresión de cualquier intensidad o naturaleza» contra la «sagrada soberanía» de Venezuela.

En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional a garantizar el «respeto a la soberanía de los pueblos» y a «observar con atención esta agresión nueva del imperio norteamericano aquí en esta misma región» que, a su juicio, «no tendrá impacto solamente en Venezuela sino en toda» América Latina y el Caribe.

Refuerza ante la presencia de Estados Unidos

Señaló que Estados Unidos aplica un «asedio contra la patria» a través de las que llamó «sanciones groseras y vulgares» y de una «persecución comercial», con el fin de provocar un «rompimiento interno» en Venezuela.

Sin embargo, expresó que ese «asedio ha servido» para que el país se fortalezca y se prepare más, por lo que celebró las jornadas de alistamiento de milicianos celebradas hace una semana y los pasados viernes y sábado con el objetivo, según el Gobierno, de defender al país.

Padrino indicó que hay 10.380 efectivos desplegados en todo el territorio «cumpliendo distintas misiones», a los que se sumaron en los últimos días unos 15.000 funcionarios de la FANB y «milicianos combatientes» en los estados Táchira y Zulia (oeste), fronterizos con Colombia.

Señaló que, en lo que va de año, las autoridades han incautado 55.818 kilos de drogas, así como 160 armas largas, 134.000 cartuchos, 110 embarcaciones y 248.000 litros de combustible.

Además, han sido destruidos 21 campamentos clandestinos en la zona fronteriza con Colombia, siete astilleros, 401 aeronaves «asociadas todas al narcotráfico» y 94 pistas clandestinas.

