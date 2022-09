Padres del niño muerto en Caipi en SFM demandarán a cuidadores

Santo Domingo, 5 sep.- Los padres del niño de casi dos años que murió el viernes pasado en un local en San Francisco de Macorís del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) informaron este lunes que demandarán ante los tribunales al personal que tenía a su cargo el cuidado del menor.

El abogado de la familia Jorge Peña dijo en rueda de prensa en esa ciudad que «tenemos dudas sobre las circunstancias» en las que se produjo la muerte del niño.

«La investigación pudiera dar resultados que se traduzcan en un homicidio intencional o pudiera ser homicidio involuntario», afirmó el letrado en torno al fallecimiento de Maikel Esmil Castro Álvarez.

«No importa qué dolorosa sea la consecuencia, pero yo necesito saberlo como madre porque a mí me duele no haber podido estar ahí para proteger a mi hijo; yo no sé cómo murió mi hijo, yo solo quiero que se haga justicia y se esclarezcan los hechos», expresó, por su parte, la madre del menor Carleni Álvarez.

El padre del niño Manuel Castro Tavárez dijo «respuestas claras, contundentes y objetivas» en la investigación que realiza el Ministerio Público y en los resultados de la autopsia que le fue practicada al cadáver del menor.

«Confiamos en que de esta investigación surja la verdad y que los responsables sean identificados y sometidos a la Justicia para que respondan por sus acciones en caso de que se determine que el niño fue maltratado, golpeado o que se determine que la muerte fue por negligencia o imprudencia», expresó Castro.

De acuerdo a las investigaciones, el niño murió ahogado en una cubeta con agua.EFE