Padre de Karl Anthony Towns se recupera de coronavirus

MINNESOTA.- El jugador de origen dominicano Karl-Anthony Towns recibió la buena noticia de que su padre se está “recuperando bien” después de dar positivo por el coronavirus.

La semana pasada, los padres Towns presentaron problemas de salud y posteriormente se les realizó la prueba de COVID-19. A su padre, Karl Sr., le dijeron que se pusiera en cuarentena en casa para esperar los resultados.

Según Nick Friedell de ESPN , el padre del centro de Minnesota está bien.

Esta información llega solo un día después de que Towns compartiera la desgarradora noticia de que su madre fue diagnosticada con COVID-19 y ahora está en coma inducido médicamente. En un emotivo video subido a través de su Instagram, Towns pidió al público en general que tomara el virus en serio.

“Creo que es importante que todos entiendan la gravedad de lo que está sucediendo en el mundo en este momento con el coronavirus, y creo que dónde está mi vida en este momento podría ayudar, así que decidí hacer este video y darle una actualización de dónde” m at ”, agregó la estrella de los Timberwolves.

Towns compartió más información sobre su madre, y agregó que todos están siendo optimistas en medio de la difícil situación.

“Ella ha estado en coma inducido médicamente. Desde ese día, no he hablado con ella, obviamente no he podido comunicarme con ella. Acabo de recibir actualizaciones sobre su condición. Es duro, y día a día solo estamos viendo cómo va. Estamos siendo positivos; Estoy siendo muy positivo. Así que solo mantengo la fuerza para todos y mi familia “.

La semana pasada, Karl-Anthony Towns prometió $ 100,000 en donaciones para ayudar a la Clínica Mayo en Minnesota a obtener más pruebas de coronavirus al público.

