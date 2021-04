Pacheco pide disculpas a diputados y al país por incidente durante sesión

Alfredo Pacheco.

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, presentó este jueves sus «más sinceras» disculpas por las diferencias públicas que ocurrieron entre él y su colega Pedro Botello.

“Fue un exabrupto mío, lo admito públicamente, me dejé provocar y llevar hasta ese terreno. Soy humano y como ser humano no soy perfecto, no me vanaglorio de eso y trato cada día de ir corriendo las imperfecciones”, manifestó al encabezar una actividad sobre la Seguridad Ciudadana en el Salón de la Asamblea Nacional.

Indicó que por eso no tuvo ningún reparo ni remordimiento para preparar en la frialdad una disculpa pública al país.

“Porque nosotros entendemos que un congresista debe tener un comportamiento adecuado aún lo provoquen. Reitero y obviamente les pedí disculpa al país y sé que mucha gente no me va a disculpar y otros me van a disculpar”, señaló Pacheco.

“Así como le pedí disculpa al país por el comportamiento que en el caso mío tuve que observar debido a circunstancias ajenas a la voluntad, también a ustedes mis queridos colegas, quiero disculparme con ustedes, porque sé que no es el temperamento que ustedes esperan de mi”, enfatizó el representante del Distrito Nacional.

Los diputados reunidos en la Asamblea Nacional aceptaron las disculpas del presidente de la Cámara de diputados con un prolongado aplauso, como forma de expresar su solidaridad.

Prometió que tratará por todos los medios de no dejarse provocar por una situación de esa naturaleza, tras aprovechar el escenario para expresar a los diputados y al país que, a pesar de ser presidente de la Cámara de Diputados, es una persona que no anda con parafernalia en las calles.

an/am