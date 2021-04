P. RICO: Vacunan contra Covid-19 a inmigrantes con estatus irregular

SAN JUAN.- Inmigrantes con estatus migratorio irregular fueron vacunados por la Misión Médica Internacional, la organización VOCES de Puerto Rico, el Departamento de Salud y el Municipio de San Juan.

La aplicación de las mil vacunas se llevó a cabo en la Placita Barceló, del sector Barrio Obrero, en Santurce, donde reside el mayor número de dominicanos residentes en esta isla.

El doctor Mario Paulino, organizador de la actividad, manifestó que el hecho de poder vacunar a tantos compatriotas y otros inmigrantes es un acto de solidaridad muy humano.

«Quiero agradecer y resaltar la medida de poder vacunar a los migrantes con el documento oficial de su país. Las enfermedades no piden green card. Aquí no se les han negado las vacunas a nadie por no poseer documentos migratorios al día», indicó.

«Primeramente, solo Dios podía permitir que se realizara una jornada de vacunación como la vista hoy aquí en esta Placita Barceló, que es el mejor lugar para traer salud a los migrantes residentes del área y sectores aledaños, y poder vacunar a mil personas es algo que nos llena de gran satisfacción», expresó.

Indicó que la jornada no es un esfuerzo solo de la Misión Médica Internacional, sino un junte de voluntades de tantas instituciones académicas, organizaciones y políticos que piensan diferente y se pusieron de acuerdo para ayudar.

«Gracias al acuerdo colaborativo con la organización Voces de Puerto Rico y su directora Lillian Rodríguez, al director del Departamento de Salud de la capital, Luis Clas, a nuestro gobernador Pedro Pierluisi, al alcalde Miguel Romero, al Departamento de Salud y el Departamento de Estado.

Igualmente, agradeció a First Medical, Fundación AMAR, Policía de Puerto Rico, Cima 103.7 FM, Policía Municipal, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y los distintos centros de salud que les respaldaron con el grupo de profesionales para la administración de las vacunas.

jt/am

