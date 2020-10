P. RICO: Rossana López presenta sus propuestas para la comunidad RD

SAN JUAN.- La senadora Rossana López León, candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), presentó hoy su propuesta para atender las necesidades de la comunidad dominicana que reside en San Juan.

Acompañada de los candidatos al Senado por distrito de San Juan, Claribel Martínez Marmolejos y Jesús Manuel Laboy; del precinto uno por la Cámara, Rosario ‘Tata’ Ortiz y Héctor Ferrer, hijo, la senadora fue recibida en Ruben’s Cafe de Santurce por líderes de dicha comunidad como Romelinda Grullón, del Concilio de la Mujer Dominicana, José Rodríguez, de la Organización Derechos Humanos Dominicanos y Héctor Omar Martínez, del Grupo Solidaridad Dominicana.

“Según datos del Censo federal, para el año 2015 se estimaba que la población dominicana en Puerto Rico ascendía a 62,000 personas, aunque sabemos que este número es mucho mayor. Sea cual sea la cifra, y eso lo veremos con los resultados del Censo 2020, las características de esta población son las mismas: personas trabajadoras, emprendedoras, y muy solidarias. Esas características de los dominicanos y las dominicanas se ha traducido en aportaciones valiosas para el pueblo de Puerto Rico y, en especial para San Juan, donde reside cerca del 70% de esta comunidad. Son vidas que aprecio grandemente y con las cuales interactúo, desde la madre desempleada, y el trabajador o trabajadora más humilde, hasta el empresario o empresaria más exitosos. Con todos ellos me comprometo en el día de hoy”, expresó la senadora, quien confesó el origen de sus vínculos con dicha comunidad.

López León fue presentada en la conferencia de prensa por la actual legisladora municipal Mery D’Costa, quien destacó su estrecha relación con dicha comunidad.

“Es una relación muy fuerte que comenzó a forjarse en el año 1987 cuando me trasladé a República Dominicana y Haití a servir como misionera. Allí, en Manzanillo, Puerto Plata empecé a conocer y a servir al pueblo dominicano. Lo que viví allí fue un regalo para el caminar de mi futuro. Hoy la vida me regala nuevamente esa oportunidad. Pero esta vez voy a servirles desde mi país, como Alcaldesa de San Juan. Me voy a asegurar de mantener y divulgar una política pública clara contra la xenofobia y el discrimen contra la comunidad dominicana. La trata humana ocurre en situaciones muy diversas. Sin embargo, hay unos detonantes comunes en la mayoría de los casos; éstos son las relaciones de desigualdad entre las personas, la pobreza y la discriminación. Todas estas son condiciones que coinciden en un sector de la comunidad dominicana en Puerto Rico y, por ende, les hace más vulnerables. Por eso voy a combatir con toda mi fuerza las prácticas asociadas a la trata humana que tanto afecta a miembros de la comunidad dominicana”, aseguró.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran:

Atención particular para que el personal social y de seguridad del Municipio de San Juan esté capacitado para entender la trata humana y sus diversas manifestaciones. De este modo se podrán manejar como tal los casos en los que se identifiquen características de trata humana.

Creación de la Comisión de Derechos Humanos y Civiles en la Legislatura Municipal que se constituirá a partir del mes de enero del 2021. Será bajo su jurisdicción que se atenderán situaciones relacionadas con la violación de derechos a personas de la comunidad dominicana, así como a otros grupos usualmente marginados y discriminados.

Fortalecimiento de la Oficina de Servicios al Inmigrante con más personal, para que puedan atender la demanda de servicios tanto sociales, como de vivienda y salud (educadores en salud) para que puedan cumplir con su gestión de forma más efectiva.

Atención ante los altos niveles de pobreza de miembros de la comunidad que no cualifican para ayudas gubernamentales a causa de su status migratorio no regularizado. Entre ese grupo, destacan especialmente las mujeres dominicanas jefas de familia.

“Son familias con niños y niñas que pasan grandes necesidades. Pueden contar con que procuraré para ellos y ellas una mejor calidad de vida. Primero, asegurando su alimento. Combatir el hambre en San Juan es una prioridad. Segundo, facilitando que asistan a la escuela o, en tiempos de pandemia, ofreciéndoles alternativas de estudio y tutorías en facilidades del Municipio de San Juan. Tercero, garantizando que tienen acceso a servicios médicos adecuados. Cuarto, proveyéndoles opciones para la recreación sana fuera del horario escolar. El empleo es el mejor antídoto para la pobreza. Por eso, convocaré a todas las entidades privadas y organizaciones sin fines de lucro en San Juan para que, junto a todos los recursos posibles del Municipio, articulemos una ofensiva intensa a favor de la calidad de vida, del empleo y el autoempleo y en contra la pobreza en San Juan”, expresó López León.

Dicha ofensiva incluirá también acciones específicas dirigidas a las personas dominicanas de edad avanzada que necesitan acumular determinado número de horas de trabajo para cualificar para que paguen su Seguro Social.

“Las propuestas que implantaremos en mi administración para el desarrollo económico de la ciudad, serán igualmente de beneficio a la comunidad dominicana que es muy emprendedora. Entre éstas, el desarrollo de incubadoras de microempresas para que puedan desarrollar su propio negocio, o hacer crecer los negocios existentes. En el área de la vivienda, convertiré al Municipio en facilitador para los miembros de la comunidad dominicana que quieran adquirir una propiedad, de modo que cada día más de ellos y ellas tengan un techo propio y seguro”, abundó la candidata popular a San Juan.

Sobre este tema, planteó la creación de un Fondo de Adquisición de Propiedades que se nutra mediante pareo de aportaciones municipales, de entidades privadas y de organizaciones comunitarias, para obtener vivienda segura para aquellas personas bajo niveles de pobreza.

“Uno de los distintivos de la comunidad dominicana en Puerto Rico, es su apego y defensa de los elementos característicos de su nacionalidad. Esto ha dado base al surgimiento de una serie de organizaciones que velan por el bienestar de esta comunidad. En este contexto, quiero destacar la labor encomiable que lleva a cabo el Centro de la Mujer Dominicana en Río Piedras, bajo el liderato de su directora Romelinda Grullón. Su servicio a las mujeres víctimas de violencia doméstica y violencia sexual, merece mi reconocimiento. Romelinda no nos acompaña hoy, pero quiero enviarle un mensaje con ustedes: La propiedad de la Calle Arzuaga en Río Piedras la vamos a rehabilitar juntos, para que sea la sede del Centro para la Mujer Dominicana”, anunció la senadora.

Para lograr dicho objetivo, López León propone la organización de una brigada compuesta por representantes de la comunidad dominicana y trabajadores del Municipio de San Juan, para impulsar dicho proyecto.

“Finalmente, quiero hablarles de la Casa Dominicana. Muchos de ustedes han traído a mi atención que la Casa Dominicana del Municipio de San Juan, a pesar de tener una junta directiva, en la práctica está bajo el control de intereses que no sirven de forma equitativa, a su comunidad. El caciquismo en la Casa Dominicana se tiene que acabar. Me comprometo a encauzar un proceso participativo amplio hasta que se constituya una organización sólida de representantes de la comunidad dominicana en San Juan y transferirles a ustedes la Casa Dominicana”, anunció la senadora, para beneplácito de los presentes reunidos en el Restaurante Ruben’s Café, uno de los centros más visitados por la comunidad dominicana en Santurce.

La finalizar el mensaje, que además se transmitió por las redes sociales, Rossana finalizó asegurando que “mi compromiso con ustedes, dominicanos y dominicanas que me escuchan, nace del corazón. De participar de sus anhelos y sus sueños, de vivir en carne propia sus necesidades, de sentir su deseo de mejorar su vida. Por eso mi compromiso de brindarles una ciudad que los acepte con un abrazo de hermano y con la intención de juntos llevar a San Juan a otro nivel”.

Fuente: Primera Hora