P. RICO: Rita Indiana participará en congreso de escritores

Rita Indiana

SAN JUAN.- La escritora y cantante dominicana Rita Indiana participará junto al francés J.M.G Le Clézio, Nobel de Literatura en el 2008; Sergio Ramírez Mercado, Premio Cervantes 2017 y Hernán Díaz, Premio Pulitzer 2023, en el II Congreso Internacional de Escritores de Puerto Rico, que se celebrará del 10 al 13 de abril próximos, informaron los organizadores del evento este lunes.

Le Clézio, Ramírez Mercado y Díaz coincidirán por primera vez en una cumbre de escritores, que se organizará en la isla, específicamente en el Centro de Bellas Artes de Caguas, municipio colindante a San Juan, Se detalló organizadores de la cita en un comunicado.

La obra de Le Clézio, cuyos primeros dos nombres de pila son Jean-Marie Gustave, está marcada por sus viajes por todo el mundo, en los que ha podido conocer de cerca las desigualdades, para luego denunciarlo en sus libros, según resaltó EFE en una nota en el año 2008, cuando el autor ganó el Nobel de Literatura.

Doctor en Letras por la Universidad de Niza, fue elegido en 1994 el mejor escritor francés vivo por los lectores de la revista ‘Lire’.

Además del Nobel de Literatura, cuenta entre sus galardones con el Premio Renaudot (el más importante de las letras galas), que obtuvo con apenas 23 años, con su obra ‘El proceso verbal’, y el Premio Paul Morand de la Academia Francesa.

Ramírez Mercado es un abogado de origen nicaragüense también con nacionalidad española desde 2018.

Ejerció como vicepresidente de su país natal desde 1985 hasta 1990.

A partir de entonces, ha seguido cultivando géneros como el ensayo y el periodismo. En 2017 recibió el Premio Cervantes.

En Nicaragua, en 1977, encabezó el grupo opositor de ‘Los Doce’, integrado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles, en apoyo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en lucha contra el régimen del presidente nicaragüense Anastasio Somoza.

Después de formar parte del Gobierno de Daniel Ortega, se retiró de la política en 1996 para dedicarse a la literatura, aunque sus vivencias políticas quedan reflejadas en sus memorias ‘Adiós muchachos’ (1999).

En 1998 obtuvo el premio Alfaguara con ‘Margarita, está linda la mar’.

Ante su creciente oposición al régimen liderado por Ortega, en 2021 se vio obligado a exiliarse en España.

Díaz, por su parte, publicó en el año 2022 la novela ‘Fortuna’, con la que ganó el Premio Pulitzer de Ficción en 2023 y fue incluida en la lista de los diez mejores libros de ese año por los periódicos The Washington Post y The New York Times.

Otros reconocidos escritores que participarán del evento son los españoles Berna González Harbour, José Manuel Fajardo, Ignacio Ferrando, Julio Navarro, Javier Segarra, la colombiana Laura Restrepo, la argentina Mariana Enríquez, la dominicana Rita Indiana, la puertorriqueña Ana Teresa Toro y Mayra Montero.

El evento estará completamente abierto para la asistencia de público general, instituciones educativas, colegios y universidades, brindándoles una experiencia cultural de primera categoría.