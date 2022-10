P. RICO: Presentadora origen dominicano se despide de “La bóveda de TeleOnce”

Awilda Herrera

SAN JUAN.- La presentadora del programa “La bóveda de TeleOnce” Awilda Herrera se despidió del espacio televisivo.

La joven de origen dominicano que comparte la animación del programa de juegos con Andrés Waldemar Volmar, Andrea Rivera y Luis Fontánez “Finito” comunicó durante la transmisión en directo que se despedía de manera temporera del espacio para darle continuidad a varios de sus proyectos pendientes.

«Hoy me despido por un tiempito. Estoy súper agradecida por su cariño y apoyo estos últimos meses. Estaré tomando como que una pausa porque debo unos proyectos que debo cumplir. Súper agradecida con la producción y el cariño que me han dado en La bóveda de TeleOnce”, expresó Herrera, quien luego se despidió de sus compañeros que le desean el mayor de los éxitos.

La joven comenzó a laborar en julio en TeleOnce luego de su participación en el programa “Enamorándonos” de Univisión.

Herrera llegó desde Miami para integrarse como talento de “La Bóveda de Mr. Cash”, cuando Josué Carrión lideraba el proyecto.

La también conocida como “La Poderosa” es nacida en Puerto Rico y de padres dominicanos.

“Desde pequeña siempre soñé con estar en la televisión y ‘Enamorándonos’ me abrió las puertas para que la gente me pudiera conocer. Estoy bien agradecida con la oportunidad que me está brindando TeleOnce y prometo darlo todo”, comentó en julio Herrera.