OTAN prepara entrenamientos y maniobras militares en el Ártico

BRUSELAS, 22 Ene.- La OTAN tiene previstas maniobras militares y actividades de entrenamiento en el Ártico en los próximos meses, una región que la Alianza Atlántica considera de «importancia estratégica», y en un contexto en el que Rusia y China han incrementado su cooperación en la región.

Así lo ha confirmado en una rueda de prensa celebrada en Bruselas el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, en la que ha explicado que los jefes de Defensa de los Estados miembro han abordado esta semana en una reunión los «desafíos de seguridad sin precedentes» que enfrenta la alianza, entre ellos el que afecta al flanco ártico.

«Hemos hablado del Ártico, por supuesto, una región de importancia estratégica para la OTAN, donde ya tenemos planeados ejercicios militares y actividades de entrenamiento para los próximos meses», ha detallado el alto mando de la alianza, que ha defendido que la organización se mantiene «firme» en salvaguardar «la seguridad de más de mil millones de personas en toda la zona euroatlántica».

Para la OTAN, según ha explicado el almirante, el área del Ártico reviste una gran importancia, un hecho que «ha quedado patente» con la reciente adhesión a la alianza de dos países con parte de su territorio en la región y que antes eran neutrales, como son el caso de Finlandia y Suecia.

Tras asegurar que estas maniobras militares no se realizarán «en Groenladia en sí misma», sino en la región del Ártico en general, ha recordado que actualmente hay actividades en curso en el Ártico por el NORAD (Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte), un «mando hermano» de la OTAN en la que participan Estados Unidos y Canadá.

Y que en tanto, según ha defendido, si se encarga a la OTAN «alguna otra actividad de vigilancia», la Alianza tiene «capacidad suficiente para satisfacer todas las necesidades» y para proporcionar algunas de esas capacidades, «especialmente en el ámbito marítimo y aéreo».

Ha detallado también que la OTAN se está preparando para adquirir más capacidad para «trabajar y operar en ese tipo de clima», como con la adquisición de nuevos buques rompe-hielos, si bien ha avisado de que la Alianza «hará más» para que otros países «no tengan duda» de que «está preparada».

Con todo, el alto mando de la OTAN ha indicado que la organización baraja otras medidas y «proyectos a largo plazo», como la instalación de nuevos sensores y capacidades de detección en el Ártico, entre otros.

