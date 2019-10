Oscar Abreu presenta “El lenguaje de la memoria” en el Museo de las Casas Reales

Santo Domingo.- El afamado artista dominicano Oscar Abreu dejó formalmente inaugurada su exhibición individual titulada » El lenguaje de la Memoria», la cual permanecerá abierta al público hasta el 9 de noviembre en el Museo de las Casas Reales.

A la apertura asistieron reconocidas personalidades de la comunidad artística, social y cultural.

Con el «Lenguaje de la memoria» el artista celebra los 25 años del nacimiento de su Psico-Expresionismo, propuesta que bautizó en el año 1994 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, cuando aún era un estudiante en The School of the Art Institute of Chicago y la Fundación Marwen.

El historiador y crítico de arte Cándido Gerón cataloga el arte de Abreu como “energético y maravillosamente subjetivo, porque muestra un lenguaje memorial y lo sublimiza a partir de la inmaterialidad simbólica, formal y perceptiva”.

“En este artista no existe la fatiga aun cuando trabaja a toda hora, todos los días, en cualquier país y estación. De modo que en cada obra se plantea el reto y la formación de una obra espectacular y fantástica”, indicó.

Desde esa perspectiva, Abreu ofrece al espectador un lenguaje estilístico que advierte sobre el automatismo de la abstracción y la figuración en el juego de estrategias tangenciales y psicológicas que definen los elementos identitarios de su modo de creación artística.

Abreu se ha convertido en uno de los artistas dominicanos más influyentes. Es fundador del proyecto ferial Artforo, que se presentará por primera vez en la República Dominicana a finales de este año.

La feria de arte Artforo se ha presentado en la ciudad de New York con gran éxito.

De igual modo, Abreu es editor de la revista de arte Artforo Magazine.

