Orquesta Sinfónica Nacional invita a Temporada Didáctica

Orquesta Sinfónica Nacional

SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Bellas Artes anunció la apertura de la Temporada Didáctica 2026 de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), e invita a centros educativos del país a participar de manera gratuita.

Se trata de una experiencia musical formativa, diseñada especialmente para estudiantes, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura.

Como es tradición, la Temporada Didáctica ocurre durante el primer trimestre del año.

En esa ocasión, marca el inicio de la conmemoración del 85 aniversario de la OSN, comprometida con la educación artística y la difusión de la música clásica en la República Dominicana.

El ciclo abarcará los meses de febrero y marzo. La jornada inaugural incluirá tres conciertos los días 18, 19 y 20 de febrero en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, bajo la batuta del maestro José Luis Ureña, director invitado.

Posteriormente, los días 25 y 26 de marzo, las presentaciones continuarán en la sala Manuel Rueda, ubicada en el edificio de las Escuelas de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro Santy Rodríguez, director asistente de la OSN.

CONCIERTOS CONCEBIDOS PARA ESTUDIANTES

Todos los conciertos están concebidos para alumnos de educación primaria y secundaria. La propuesta busca acercar a niños y jóvenes a la experiencia de la música sinfónica, promoviendo la sensibilidad cultural y el conocimiento musical desde temprana edad.

Durante cada presentación recibirán orientación sobre el contenido del programa, conocerán las diferentes familias de instrumentos que conforman una orquesta sinfónica y aprenderán elementos básicos de apreciación musical.

El repertorio, adaptado al formato didáctico, fomenta la interacción y el aprendizaje activo del público estudiantil.

Los centros educativos interesados en participar pueden reservar su cupo comunicándose al teléfono 809-687-0504, extensión 2213, o escribiendo al correo electrónico mmontilla.osn@dgba.gob.do

agl/of-am