ORLANDO: Con gran éxito culmina el Tiki Fest 2024

ORLANDO.- Ritmos tropicales y sabores exóticos fue lo vivido en el Orlando Tiki Fest 2024, organizado por la comunicadora dominicana Gheidy de la Cruz.

La colorida actividad fue realizada en Sun On The Beach, en el vibrante Old Town de Kissimmee, el corazón del entretenimiento y las atracciones, donde más de 300 fanáticos y entusiastas de la coctelería exótica y tropical se dieron cita.

De la Cruz, directora de PG Media Publishing, lo describió como una amalgama única de moda, mixología, gastronomía y entretenimiento, todo en un ambiente dinámico y enérgico.

«Fue una mezcla única de cócteles, ron, entretenimiento, gastronomía y estilo tropical, con la épica competencia Latam Bartenders USA y la Tiki League USA, que presentó una batalla de mixología entre los bartenders más innovadores de América Latina, el Caribe y los Estados Unidos», expresó.

Dijo que participaron Puerto Rico, Colombia, México, Perú, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Aruba, Argentina y Venezuela, así como de varios estados de los Estados Unidos, donde mostraron su creatividad y habilidad en esta competencia de alto riesgo.

Jonathan -Piraña- Cerna, mixólogo de El Salvador, ganó el primer lugar de la Copa Latam Bartenders USA, el puertorriqueño Manny Picón, representando a USA, ganó el segundo y Luis Ávila, de Panamá, el tercero.

En la competencia de la TikiLeague de Cócteles Exóticos, los ganadores fueron el uruguayo Charlie de León Machado, el puertorriqueño William collazo Jr. y el argentino David de Rose.

Explicó que el Tiki Fest de este año no fue solo un evento, sino un encuentro espectacular donde se unieron el encanto de Orlando y la energía de Kissimmee.

«Los asistentes pudieron disfrutar de atracciones que incluyen degustaciones de diferentes rones y cócteles y un desfile de moda de temática tropical con la dirección de Penélope Fashion, directora de «A la Carta Conceptos», informó.

Durante el festival, De la Cruz recibió carta de felicitación del senador del Estado de la Florida, Víctor Torres y de la vicealcaldesa de la ciudad de Kissimmee, Olga Castano.

El festival concluyó con un extraordinario espectáculo del Bartender de los Zapatos Rojos y la embajadora Latam de Real Infused Exotic, Adriana Laguna, además de espectáculos de música Luau Of Polynesia, con melodías cautivadoras y que seguramente transportó a los asistentes, a las idílicas playas de Hawai.