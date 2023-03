Origen y significado del compadrazgo

El autor es médico y abogado. Reside en Santo Domingo

Aunque algunos investigadores piensan que el compadrazgo tiene su origen en la época Colonial, muchos otros son del criterio que este ya existía en España y toda la región mediterránea desde mucho antes. Se afirma que, a finales de la Edad Media, la cultura española incorporó esta institución, que en Hispanoamérica conocemos como compadrazgo, que se entiende como una red de relaciones de parentesco interpersonales, basadas en el parentesco espiritual reconocido por la Iglesia católica.

Este vocablo etimológicamente procede del sustantivo «compadre» y del sufijo «azgo» que indica alguna condición o estado. Así, pues, el compadrazgo es una relación social por la cual unos individuos se convierten en parientes de otros a través de un ritual católico. En muchos casos, esta relación de parentesco, por su naturaleza espiritual, es tan importante como los lazos que establecen la consanguinidad y la alianza matrimonial.

La palabra compadre, es un término que proviene del latín tardío compãter, esto es co-padre, palabra compuesta del prefijo «co-» que indica reunión, cooperación o agregación, y padre, por lo que etimológicamente significaría «quien coopera con el padre». Dentro de los sistemas de parentesco religiosos del catolicismo, se nombra compadre al padrino de un niño respecto de los padres de este. En caso de tratarse de mujer se denomina madrina, por lo que los padres se referirán a ella como «comadre«.

Existen diferentes compadrazgos, como el de matrimonio, de corte de pelo, del corte del cordón umbilical, el de anillos, pero entre ellos se considera que el más importante es el de bautizo, pero también se utiliza para la confirmación o primera comunión. Así pues, la relación del compadrazgo, deriva del acto sacramental en que se funda, y el reconocimiento que de él hace la Ley Canónica (Signorini, 1984: 248).

En cuanto al origen del compadrazgo en Latinoamérica se dice que a la llegada de los españoles, se bautizaron a miles de indígenas, por lo que se necesitaba alguien que vigilara su educación religiosa, que los guiara, por lo que se les asignó un padrino. En esas condiciones, para el común de la población, el compadrazgo impulsó notablemente la solidaridad étnica, principalmente para la población india y mestiza ubicada en las ciudades españolas.

Una observación constante es que el compadrazgo tiende a desaparecer en las áreas donde el desarrollo del capitalismo industrial y la clase media surgen y se desarrollan. En cambio tiende a mantenerse casi sin cambio en las áreas rurales. El punto de transición se ubica en donde la producción es todavía para el consumo familiar más que para la acumulación económica.

Así pues, el compadrazgo genera una forma de parentesco ritual, establecida de manera habitual por lazos entre dos o tres personas, que no está basada en la descendencia biológica ni en la alianza matrimonial. Se entiende que el parentesco ritual no tiene la finalidad de extender o intensificar relaciones preexistenciales, sino la de crear otras de naturaleza diferente. Esto es, que los padrinos no son, como muchos creen, unos padres sustitutos, aunque pueden cumplir esa función, sino que son unos padres complementarios.

Pero surgen algunas interrogantes, por ejemplo ¿se busca como padrino a un amigo o un conocido que pertenezca a una clase socioeconómica más elevada? ¿Es el padrino de la boda la persona más indicada para apadrinar, en el bautizo, a los hijos de sus ahijados? ¿Cuál debe ser más importante, la relación compadre-compadre, o la compadre-ahijado? ¿Cuántas veces procede que entre una pareja y otra persona se establezca el vínculo del compadrazgo? ¿En caso de fallecimiento del padre, debe el padrino asumir estas funciones con su ahijado? ¿Es posible romper el compadrazgo, y en qué casos? Y otras muchas más.

Pero debe destacarse que la iglesia católica ha trazado algunas reglas para el padrinazgo. Una es una regla inflexible: los padres no pueden ser padrinos de sus propios hijos. La prohibición de que los padres sean padrinos de sus propios hijos, es una norma eclesiástica explícita, que antes de ser adoptada por la Iglesia católica ya era practicada por el pueblo. Y en cuanto al nivel socioeconómico del elegido para el compadrazgo, la Iglesia católica no ha hecho pronunciamientos sobre si el padrino debe provenir o no de una clase social superior o inferior a la de los padres.

Quiero enfatizar, además, que como norma social, la relación que debe existir entre los compadres se debe limitar al amor filial y al respeto entre sí, por ello se considera más grave transgredir la prohibición del incesto entre compadres que entre consanguíneos. La relación del compadre suele ser la confirmación de una relación de amistad sólida y considerada, de reciprocidad afectiva, en la que se fortalece la ayuda mutua y se evitan potenciales conflictos entre ellos.

En cuanto al término “compadre”, en algunos países, como México, Chile y Perú, ya en la actualidad, su uso se ha extendido a muchos otros padrinazgos, aunque no tengan relación con sacramentos. Basta con apreciar grandemente a una persona para que se le llame compadre o solo ser amigos. Cuando se quiere resaltar el grado de afecto, entonces se usa el término “compadrito».

No cabe duda que esta tradición religiosa-social se va perdiendo con el avance de los pueblos, pero no podemos negar que desempeñó una función social importante hasta finales del siglo pasado.

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.