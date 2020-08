Organizaciones dicen en discurso de Abinader se ausentan los temas claves

SANTO DOMINGO.- Las organizaciones sociales que componen la plataforma PolétikaRD consideraron que al discurso de toma de posesión de Luis Abinader le faltó concreción, al ausentarse temas claves para el país y solo concentrarse en las tres problemáticas que la sociedad quería escuchar en sentido general: Covid-19, corrupción y educación.

En un documento de prensa, la entidad expresa que el discurso enfatizó el tema de salud y cómo enfrentar la pandemia, planteando la transformación del modelo de atención sanitaria, no obstante, al hablar de las carencias del sistema educativo, no estimó que tablets y laptops no son una solución ante las deficiencias de lectoescrituras, que sumadas a brecha digital, profundizan las desigualdades.

«Bajo importantes criterios como la descentralización, la desconcentración y el empoderamiento de las comunidades; sobre la corrupción, enumeró políticas y acciones concretas que indican un claro compromiso con el tema de la transparencia y rendición de cuenta. No obstante, al hablar de las carencias del sistema educativo, no estimó que tablets y laptops no son una solución ante las deficiencias de lectoescrituras, que sumadas a brecha digital, profundizan las desigualdades», expuso el colectivo.

Y agrega: “Lo realista es que de temas tan importantes como la cuestión municipal y las desigualdades de género no dijo nada; y lo mismo pasó con niñez y adolescencia, a pesar de que atravesamos por una crisis sanitaria donde los niños, niñas y adolescentes son de los más vulnerables y que en todo este proceso aún no se ha creado un plan que los involucre y les de participación para la prevención del covid-19”.

Manifiesta que la falta de concreción también se manifestó en el tema de vivienda. “Se hace referencia a la construcción de 30 mil viviendas como una forma de reactivar la economía, pero no para garantizar derechos”, añadió.

Asimismo, “su alocución no visualizó un enfoque de derecho integral en el abordaje de medidas de política fiscal; apenas menciona salud, solo haciendo referencia a la situación coyuntural por la crisis generada por la pandemia, no a temas estructurales y de funcionamiento del sistema.”

Según las organizaciones, Abinader planteó soluciones desde una visión clase media, sin pensar en las realidades de los territorios y contextos diversos de la RD.

«Un discurso muy esperanzador, y apelando a reformar urgentes sin ofrecer cambios estructurales y sin una mirada basada en derechos», acotó.

of-am