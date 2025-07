Organizaciones denuncian el Código Penal protege agresores

Miembros de organizaciones que protestan.

SANTO DOMINGO. – Decenas de organizaciones sociales agrupadas en la “Iniciativa Ciudadana por Un Mejor Código” alertaron sobre los peligros del proyecto de Código Penal propuesto por la comisión bicameral del Congreso Nacional.

Denunciaron que el plan mantiene retrocesos criticados por el presidente dominicano, Luis Abinader, e introduce elementos que agravan la situación de justicia, derechos humanos y libertad de expresión.

FAVORECE LA IMPUNIDAD Y PROTEGE A PODEROSOS

Coincidieron en que uno de los aspectos más peligrosos es que deja fuera de responsabilidad penal al Estado, a los ayuntamientos, a los partidos y a las iglesias, lo que “significa darle carta blanca a la corrupción”.

Además, establece que los casos de corrupción sólo podrán investigarse hasta 20 años después de haber ocurrido.

DESPROTEGE A MUJERES Y NIÑAS

De acuerdo con las organizaciones, el proyecto debilita la figura del feminicidio al limitarla a casos muy extremos.

“Si una mujer es asesinada por su pareja, pero no hay señales de violencia sexual o no la dejaron tirada en una plaza pública, no se considera feminicidio. Es una burla…”, expresaron.

También dispone penas mínimas para agresiones sexuales, que van de uno a dos años de cárcel, con posibilidad de que el agresor quede libre, mientras fija que los delitos sexuales puedan prescribir con el tiempo.

Asimismo, declararon que el nuevo Código no solo excluye las tres causales del aborto, sino que aumenta las penas.

BUSCA CALLAR A LA CIUDADANÍA

Las organizaciones advirtieron que el proyecto abre las puertas a la censura y la criminalización de la protesta.

Igualmente, rechazaron la idea de que compartir cualquier tipo de documento con una empresa extranjera podría considerarse espionaje.

Ante esta situación, llamaron al gobernante dominicano a que no permita que este Código Penal se convierta en su legado.

