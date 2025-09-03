Organizaciones de RD apoyan Venezuela frente amenazas EU

Santo Domingo, 3 sep (Prensa Latina) Más de una veintena de organizaciones sociales y políticas dominicanas reiteraron hoy su solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y su legítimo gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro.

En un comunicado enviado a Prensa Latina rechazaron las amenazas de intervención estadounidense, el bloqueo, las sanciones y acciones terroristas contra ese país, además del robo impune del patrimonio financiero venezolano situado en bancos internacionales.

Defendieron el derecho de Caracas a elegir su destino y demandaron de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad exigir el respecto a las leyes emanadas de esos mismos organismos sobre la convivencia pacífica.

Rechazaron los argumentos de los Estados Unidos para trasladar barcos de guerra, submarinos nucleares y misiles en el Caribe, muy próximo a Venezuela, con el pretexto de combatir los carteles del narcotráfico en la región.

Las organizaciones señalaron que el mundo conoce que el gobierno del presidente Donald Trump no combate ese flagelo ni en propio territorio estadounidense, donde millones de personas, dijeron, son consumidores y el tráfico interno se ha convertido en un lucrativo negocio que amasa los capitales de grupos poderosos.

Alertaron que el imperio lo que pretende es adueñarse de las riquezas naturales de Venezuela, tal como lo ha hecho en otras regiones del mundo donde han desatado guerras y asesinado a líderes para lograr tales propósitos.

Llamaron al pueblo dominicano y a sus organizaciones sociales y políticas, a personalidades internacionales y de pensamiento progresista a condenar y multiplicar la vigilancia ante esta nueva agresión contra la nación sudamericana.

Asimismo, «a redoblar la solidaridad militante y a exigir el retiro inmediato de los barcos y tropas yanquis de las costas venezolanas y caribeñas».

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Fuerza de la Revolución, Partido Comunista del Trabajo, Movimiento Caamañista, Movimiento Popular Dominicano, Partido Patria para Todos/as, Movimiento de Izquierda Unida, Movimiento Rebelde, el Comité Dominicano de Solidaridad con Venezuela y la Campaña de Solidaridad con Cuba.

En total suman unas 25 las organizaciones que suscribieron la declaración de respaldo a la Revolución Bolivariana de Venezuela.

