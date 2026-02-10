OPS desmiente que declarara una epidemia de VIH en la RD

Desde el punto de vista epidemiológico, el VIH se considera una epidemia persistente a nivel mundial desde hace más de cuatro décadas, incluida la República Dominicana, debido a su magnitud, distribución sostenida en el tiempo y transmisión continua, especialmente concentrada en poblaciones clave y vulnerables, dijo la organización en un comunicado.

«Esta clasificación no representa un anuncio nuevo ni una alerta epidemiológica reciente», aclaró.

Destacó que en la región de las Américas se han logrado avances en la respuesta al VIH, aunque persisten desafíos importantes.

Según estimaciones de la oficina de las Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), en 2024 se registraron aproximadamente 170.000 nuevas infecciones por VIH y 38.000 muertes relacionadas con el Sida.

El país continúa fortaleciendo las acciones de prevención, atención y control del VIH y realiza acciones para el avance en diagnóstico, tratamiento y reducción de nuevas infecciones y supresión viral, añadió la OPS.

La Organización reiteró su compromiso de continuar apoyando a las autoridades nacionales en el fortalecimiento de la respuesta al VIH, basada en evidencia científica, derechos humanos y acceso universal a servicios de salud de calidad.

La OPS llamó a utilizar fuentes oficiales para informar de manera clara y basada en evidencia a la población sobre este y otros temas de importancia en salud.