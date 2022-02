Oposición haitiana condiciona diálogo con primer ministro Henry

Puerto Príncipe, 15 feb (Prensa Latina) Los firmantes del Acuerdo Montana condicionaron hoy la reanudación del diálogo con el primer ministro haitiano Ariel Henry, luego del desencuentro entre estas dos franjas que proponen opuestas soluciones a la crisis política.

La oficina de seguimiento a la iniciativa de la oposición informó estar dispuesta a retomar las negociaciones si el jefe de Gobierno declara públicamente la postergación del nombramiento “ilegítimo” de los jueces del Tribunal de Casación.

Exigen asimismo la creación del Consejo Electoral Provisional, la Asamblea Constituyente y la Autoridad de Vigilancia.

Según este grupo, al que se unió casi un millar de organizaciones sociopolíticas, y que aboga por el establecimiento de una administración provisional, las decisiones que quiere tomar Henru deben ser legitimadas por un amplio consenso.

Otra de las condiciones para el diálogo es la disposición del jefe de Gobierno de responder a la justicia en el caso del asesinato del presidente Jovenel Moïse, luego de las revelaciones de varios medios de prensa sobre sus presuntos vínculos con un sospechoso.

La víspera, Gobierno y oposición debieron reunirse para pactar una hoja de ruta de las negociaciones, sin embargo, ambas facciones alegaron esperar sin poder consumar el diálogo.

Mientras el Gobierno aseguró que el primer ministro estuvo presente en el lugar acordado y sus contrarios se marcharon sin avisar, la Oficina de Seguimiento del Acuerdo Montana aseveró en las redes sociales que esperaron durante 25 minutos y “nadie vino a decirnos nada”.

“Son señales de que no se toma en serio el diálogo pendiente del país. Nosotros nos vamos”, manifestaron en su cuenta oficial en Twitter.

Por su parte, Henry sostuvo en la misma red social la necesidad de llegar a un acuerdo y buscar soluciones consensuadas a la crisis, y dijo estar dispuesto a continuar las discusiones con la oposición.