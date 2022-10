Opiniones económicas encontradas (OPINION)

EL AUTOR es administrador financiero. Reside en Santo Domingo.

Una de las disciplinas del saber humano sobre la que más se habla, opina y analiza es la relativa a la economía, debido a su gran incidencia en la vida cotidiana del ser humano, pues todo gira en torno a ella, ya que todas las acciones o eventos del hombre están vinculados a la economía.

Lo más llamativo de dicha disciplina, es que los conocedores de la misma, expresan criterios, pronostican o predicen eventos que han de suceder en el corto y largo plazo como verdades absolutas, las que dan lugar a muchas contradicciones y justificaciones del porque no se cumplió en el tiempo, alguna proyección que se haya publicado.

Proyecciones, que al no cumplirse en un plazo determinado o, no se haya externado cómo se produjo en la realidad, da lugar a que muchas personas reciban los comentarios económicos con mucha cautela y, en algunos casos, no se les den el crédito que se piensa que puedan tener pero la realidad es otra, tal como sucede con la exactitud o no de un pronóstico meteorológico, cuando se dice que va a llover y no llueve.

Recuérdese, las crisis económicas y financieras que han tenido lugar en el mundo y, sobre la que algunos economistas se han atribuido su predicción, pero lo expresan después que la crisis se ha consumado.

Tal vez, algún economista o financista se hubiese acercado a su proyección pero, por las tantas ideas u opiniones encontradas o poco acertadas sobre algún evento económico y financiero, que no se haya cumplido haya despertado incredulidad sobre un posible evento futuro de naturaleza económica y financiera.

Se sabe por experiencia que nada humano es perfecto pero él no acertase sobre algún evento económico-financiero, con regularidad va dejando una estela de desconfianza.

Hay proyecciones o expectativas, que se han cumplido en el tiempo pero aun así surge siempre un dejo de desconfianza en esta materia.

Hoy en día, el bombardeo de informaciones sobre diversos temas es más frecuente y de mayor cantidad, que en otros tiempos, debido a la proliferación de medios de comunicación análogos y digitales.

Pruebas de la diversidad y contradicciones de opiniones sobre el mismo tema económico y financiero, en poco tiempo, producto de la incertidumbre, turbulencia o dinamismo de la economía, sometidas a la ley de la oferta y la demanda de los mercado, obliga a que periódicamente se ajusten las cifras ofrecidas en relación a los fundamentos económicos.

Hace apenas días que se había informado que el crecimiento de la economía o Producto Interno Bruto (PIB), al cierre del año en curso 2022, sería de 5.5% y, días después el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya comunicado que sería de 5.3% y bajó la prevista para el año 2023 a 5.3%, cuando la había proyectado en 5.0%.

Así, la inflación interanual la que se había proyectado en 9.63% hoy se proyecta en 8.63%, la que se espera descienda a un más debido a los efectos positivos de los subsidios implementados por el Gobierno a los combustibles, la pausa a los ajustes de la tarifa eléctrica, así como las iniciativas para mitigar el impacto de los altos costos de los insumos de la producción agropecuaria, lo que ha permitido que la inflación de los alimentos, hoy no haya sido mayor.

Las ayudas monetarias focalizadas han contribuido a que la población más vulnerable haya experimentado un alivio en su calidad de vida.

En lo que esto sucede en la nación dominicana, la inflación acosa a Estados Unidos, pues el Índice de Precio al Consumidor de esa nación a septiembre del presente año, escaló a un 8.2% interanual y el subyacente, el que excluye los precios de la energía y los alimentos sin procesar a un 6.6%.

El FMI proyecta un crecimiento económico mundial de 2.9% para el año 2023 y, estima que la cantidad de dinero que se perdería por causa de la crisis que hoy se vive a nivel mundial sería de unos US$4 billones desde ahora al 2026.

Mientras todo ello ocurre a nivel mundial, el Banco Central de la República Dominicana, informa que los flujos de remesas sobrepasaron los US$7,300 millones en enero-septiembre de 2022, alcanzando en el mes de septiembre alrededor de US$800 millones.

El FMI informa que las posibilidades de una inminente recesión crecen a nivel mundial. Economistas proyectan que la República Dominicana no tendrá recesión, entre otras naciones.

Economistas, consideran necesario seguir ajustando los tipos de interés, si el caso lo amerita y, favorecen indexar los salarios a la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda dominicana.

Mientras los eventos bélicos continúan en progreso entre Rusia y Ucrania y los problemas de la economía mundial, en la nación dominicana se prevén más inversiones y turistas para el crucerismo. Se prevé que las exportaciones cerrarán el año 2022 en US$13,000 millones.

En el actual escenario inflacionario, el FMI hace un llamado a todos los países del mundo a que tengan mucho cuidado con el manejo de la política fiscal, reduciendo los déficits para ayudar a abordar la inflación y las vulnerabilidades de la deuda.

El FMI reconoce que los países tendrán que seguir afrontando decisiones difíciles en la composición del gasto, dada la necesidad de mantener una postura fiscal estricta.

Como se percibe, el entorno externo sigue luce turbulento o inestable para poder proyectar con un grado de certeza confiable, lo que lleva a externar diversas opiniones, que en muchos de los casos son contradictorias, pues las estimaciones en un clima de incertidumbre no favorecen las proyecciones y formulaciones que garanticen cifras medianamente creíbles en el corto y mediano plazo.

De ahí que las opiniones de los entendidos en las materias: monetaria y fiscal, sean hasta cierto punto contradictorias, sujetas a ajustes, conforme los cambios que continuamente se suceden en lo interno y externo de la nación dominicana.

felix.felixsantana. santanagarac@gmail.com

jpm-am