OPINION: Vulnerabilidad económica

EL AUTOR es administrador financiero. Reside en Santo Domingo.

En economía, finanzas y presupuestación inciden de forma directa e indirecta las variables dependientes e independientes, internas y externas que provocan cambios continuos en los pronósticos que en dichas disciplinas se realizan.

Pero no solo inciden o influyen en las señaladas disciplinas variables del tipo económico sino también, propias de la naturaleza y las correspondientes a la salubridad humana.

De las variables económicas y financieras se pueden citar las políticas monetarias, fiscales, cambiarias y crediticias, de la naturaleza se citan los terremotos, huracanes, inundaciones, volcanes, nevadas y las correspondientes a la salubridad se encuentran las enfermedades convertidas en epidemias y pandemias o enfermedades contagiosas de gran escala.

Todas ellas obligan al proyectista o predictor a variar o ajustar constantemente los pronósticos que previamente había realizado, de ahí que las actividades de planificación se hacen más laboriosas y costosas, obligando al planificador estar debidamente informado acerca de los cambios que se experimentan en el entorno local como en el plano internacional.

Consciente de ello el hacedor de pronósticos o el planificador no debe descuidarse ni por un momento en tomar acciones muy activas o muy proactivas a los fines de prever lo que ha de suceder en el corto, mediano o largo plazo.

Conforme lo anterior, hoy la humanidad enfrenta una pandemia que comenzó como simple epidemia gripal pero el virus que la genera llamado Covid-19 o coronavirus el cual tuvo sus orígenes en la localidad de Hubei, provincia de Wuhan en la República Popular China. Enfermedad que se ha anotado la cantidad de más de 90 mil infectados y más de 3 mil personas que han perdido la vida por causa de tan contagiosa enfermedad.

Se especula hasta ahora que dicho virus proviene de animales como el murciélago, otros sostienen que el mismo se originó en un laboratorio de experimento de combinaciones químicas en la indicada provincia china.

Independientemente de que haya tenido sus orígenes de una u otra causa, es decir, que haya provenido de un animal o laboratorio el coronavirus, este se ha expandido por casi todo el mundo lo que afecta directamente las economías de los países.

Los sectores económicos más afectados hasta el momento han sido los mercados financieros muy especialmente los mercados de valores, la aviación comercial de la cual ya se habla de que esta ha perdido la suma de más US$100,000 millones en tan solo un mes y medio que tiene circulando este virus,

También el turismo el cual se ha visto afectado significativamente, al extremo de que se han cancelado una gran cantidad de reservaciones y de que muchos aviones viajan casi vacíos.

El pánico se ha extendido tanto que se evitan las visitas a lugares como: centros comerciales, cines, estadios y otros lugares donde se aglomeran muchas personas.

Esta situación ha provocado que muchos productos farmacéuticos y laboratorios para la higiene y prevención del contagio del virus se hayan agotado, lo que por la gran demanda que estos productos tienen estén favoreciendo en sus ventas al sector farmacéutico.

Como resultado de la diseminación de este virus también ha llevado a muchos países a disponer de más recursos que no poseen y que previamente no estaban presupuestados.

Solo el gobierno norteamericano ha dispuesto consignar la suma de US$8,300 millones para hacer frente o tratar de contener la expansión de dicho virus en su territorio.

La Fed o Banco Central de EE.UU. redujo la tasa de interés de referencia monetaria entre 1% y 1.25% previéndose que caerán a 0% y se activaran estímulos fiscales por más de US$350,000 millones a los fines de estimular su economía en declive por los efectos negativos que esta enfermedad está dejando en diferentes sectores económicos y por una posible recesión.

El Banco Mundial dispone de unos US$12,000 millones como contribución para detener el señalado virus y desde ya las calificadoras de riesgo Moody’s y Fitch Ratings informan de la ralentización de la economía llevando esta a un crecimiento de 1.5% del PIB global según la OCDE.

Las consecuencias negativas derivadas de esta enfermedad está llevando a más países y organismos de financiamientos internacionales a disponer de fuertes sumas de dinero para hacer frente a la misma lo que se prevé que la situación financiera y económica de muchas naciones se verá seriamente afectada, pues si la condiciones de estos países era precaria antes de surgir el virus debido a la alta deuda pública, los déficits fiscales, comerciales y de balanza de pagos, ahora será más crítica.

Pero también los ciudadanos más vulnerables se verán imposibilitados de cubrir sus necesidades más perentorias.

Esta situación de gran urgencia ya está llevando a muchos países a transferir fondos de un capitulo a otro o de una cantidad de instituciones al sector salud para poder dar abasto a la demanda de atenciones médicas debido al susodicho virus.

Países como la República Dominicana con problemas electorales, de déficit fiscal, de alta deuda pública, déficit comercial, turismo, entre otros hoy tendrán que disponer de más recursos para contener la entrada de dicho virus.

La nación dominicana que hoy enfrenta una crisis electoral debido a la suspensión o anulación de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero del presente año las autoridades tendrá que desembolsar más dinero no presupuestado para ello.

Además, debido a la generosidad de las actuales autoridades que acostumbran a erogar fuertes sumas de dinero del presupuesto del Estado para favorecer al candidato oficialista, para la organización de las elecciones presidenciales y congresuales y debido a una posible segunda vuelta de las elecciones presidenciales, darán lugar a un mayor déficit fiscal del presente año, el que originalmente se estimó en 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB), por tanto, se espera entonces, que este alcance, siendo conservador, un 3% del PIB.

Además la nación dominicana debido a la sensible caída de las exportaciones e importaciones, disminución de las inversiones extranjeras directas, caída de las remesas y una baja en sus recaudaciones tributarias tendra que enfrentar mayores niveles de tasa de cambio la cual ya se encuentra en RD$53.54 por dólar.

La delicada situación económica y financiera por la cual atravesará el país debido a lo anteriormente expuesto, desde ya ha puesto a pensar seriamente a los equipos técnicos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización política que se alzará con el triunfo electoral deberá dar inicio de forma anticipada a ejercicios concretos reales sobre las acciones o decisiones que han de tomar una vez asuman la administración de la cosa pública.

Esto así, debido a la vulnerabilidad de la economía dominicana pues no es un buen planificador el que no se prevé lo que ha de suceder dejando los planes y acciones para luego cuando ya el problema se encuentra en una fase crítica o muy crítica.

Es mucho el trabajo que tendrá que hacer frente el PRM ante tan difícil situación ya que son muchas las irregularidades que las autoridades salientes dejarán.

El momento debe ser de mucha reflexión, planificación y trabajo desde ya, para que al entrar las nuevas autoridades no se encuentren con la gran sorpresa de que las estadísticas que hoy se ofrecen son todas diferentes y esperar que las autoridades de turno que han de salir el próximo 16 de agosto no se excedan en los gastos públicos muy por encima de lo presupuestado, ya que de no ser así, la situación será muy delicada para el nuevo gobierno.

Se sabe que no se pueden prever todas las situaciones habidas y por haber pero si actúa con premura, diligencia y efectividad mucho se puede hacer para corregir una mala gestión.

Hay que evitar dormirse en los laureles pues la situación de alta vulnerabilidad de la economía dominicana requiere de personas o funcionarios experimentados y de mucha visión de futuro para poder lidiar con la situación que hoy se vive y ha de agudizarse.

Así que manos a la obra, pues los tiempos que se avecinan serán de muchas dificultades los cuales requieren de inteligencia emocional y de trabajo tesonero a los fines de evitar desmontar de golpe y porrazo el modelo económico financiero que ha de encontrarse, ya que debido a la delicada vulnerabilidad de las finanzas públicas ha de actuarse con comedimiento.

No es tiempo solo de teorizar sino de actuar con inteligencia y reinventar todo lo que está mal.

