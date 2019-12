OPINION: Una luz en el horizonte dominicano

El autor es profesor. Reside en Nueva York.

Soy una persona que sufre, duda, se deprime y deploma regularmente y tiene angustias existenciales. Muchísimas. Más de la cuenta.

Se que somos de las últimas generaciones humanas que verán agonizar a este planeta y que la vida en el planeta se va a recuperar, solo si somos nosotros quienes desaparecemos primero. Me agobiaba eso, hasta que me di cuenta de que las otras especies maceren el orgasmo de ver que nos extinguirnos y poder respirar.

También tengo momentos de mucho disfrute, con cualquier sencillez, la forma como se fragmenta la luz en una bolita de cristal colgada en una ventana, una plantita que florece en la sala, las puestas de sol, que me gusta esperar cada día, porque es increíble y deslumbrante que cada día, cada puesta de sol sea diferente; música, especialmente de violín, la ocasional cercanía (si permanece mucho, me angustio con la presencia; si se queda muy poco, me angustia la ausencia) de un hombre que me guste (OMG! Son un vicio!) un manojo de menta fresca, el olor de las flores de lavanda, unos zapatos nuevos, las florecitas silvestres en las altas montañas dominicanas, tan pequeñitas y de lineas tan primorosas.

Pero hay dos tipos de experiencias con las que me relajo por completo y siento que lo entiendo todo y como que una luz suave, sedosa y dulce me inunda por dentro.

Una de esas experiencias ocurre siempre cuando viajo por carretera y me quedo viendo el paisaje. En algún momento, una parte de mí sale del vehículo y se mete en la silueta de un árbol y por un instante veo al árbol desde una marejada de ángulos y me adentro en él y lo comprendo. Quizás sea que el árbol me comprende a mí. No sé.

La otra experiencia es ante algunas obras de arte. Esa importancia tienen para mi. Solo soy lo que algunos llaman “feliz” en dos circunstancias en mi vida: metida fugazmente dentro de un árbol y ante algunas obras de arte.

Por muchos años pensé que siempre sería una decadente devota del Renacimiento, pero luego me “convertí” al Impresionismo, dos o tres años atrás, volví al Renacimiento y entonces me di cuenta de que para comprender un poco el Renacimiento, hay que buscar en el arte de la Edad Media. Ahora estoy en la Edad Media. Experimenté un Nirvana en Italia, en la isla Torcello, en Venecia, visitando la Basílica di Santa Maria Asunta. Río de gozo al recordarlo…Creo que tengo postales. Si las encuentro, las pondré en el muro y explicaré por qué me parecen tan extraordinarias y hermosas y llenas de gracia, espiritualidad y encanto.

Y entiendo que el arte es un mundo complicado, lleno de pasiones, obras sublimes, controversias, amores, odios, intereses, codicias, competencia, envidia, mezquindad e incomprensión. Por ahí tengo un libro de un académico que, por suerte, nunca se encontró con Picasso, porque lo habría descuartizado con un hacha. Tanta animadversión y rencor rezuma su libro.

Muchos artistas “conceptuales” contemporáneos se sienten en la obligación de escupir sobre el arte clásico. Parte del público, algunos artistas más convencionales y algunos “conocedores”, odian el “arte conceptual” o no lo entienden y, a veces, no hay nada qué entender, porque hay demasiadas tomaduras de pelo en el ambiente y una distorsión en un mercado manipulado.

En todos los estilos y épocas hay obras magníficas, pero se han popularizado demasiado las estafas. Esta es una de las estafas. Y me entristece este juego tan frívolo con el arte. Tengo ganas de darle una galleta a este idiota.