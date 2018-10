OPINION: Trump y los hondureños/Leonel, Margarita y la Biblia

1- Sí señor Trump, los hondureños son exactamente como usted los ha descrito: ” son unos criminales curtidos”. La historia así los tipifica. Llegaron a América y acabaron con los indios nativos – casi cien millones de ellos de la más cruel manera – . Los degollaban, los quemaban vivos, los descuartizaban, los ahorcaban, los azotaban, destruyeron sus familias, los esclavizaron a tal punto, que el exceso de trabajo los mataba por miles, todo para quitarles sus tierras y saciar su angurria de oro y expansión territorial, tal como hicieron con México. En esta crueldad, los hondureños hasta los animales mataban hasta por pura diversión, de tal modo, que sacrificaron nada y nada y nada menos la fabulosa cantidad de 60 millones de búfalos.

2- Luego que estos hondureños acabaron con los indios, les dio por traer negros de África a quienes también esclavizaron hasta el exterminio de millones de ellos. Estos hondureños después de constituirse en imperio azotaron el resto de América, el mundo árabe, África y todo el llamado Tercer Mundo para apropiarse de sus recursos naturales. En esas no tuvieron reparos en cometer los crímenes más horrendos.

3- En esa expansión territorial y por robar recursos naturales, los hondureños han masacrado a pueblos enteros, hasta han tirado dos bombas atómicas con los que achicharraron instantáneamente a más de 200 mil personas. En esas han dado golpes de estado a regímenes democráticos para imponer dictadores ladrones y asesinos, se han valido de planes diabólicos como el Plan Cóndor para asesinar en masa a opositores. Han creado escuelas de gorilas como las “Escuela de la Américas”, para adiestrar personal en como asesinar y torturar gente.

4- Si, estos hondureños son criminales natos y terroristas. Para verificar esta aseveración, solo tenemos que hurgar en la historia para ver sus criminales acciones de guerra en Vietnam, Laos, Camboya, Corea del Norte, Filipinas. Allí mataban como a moscas a pueblos enteros con bombas de fósforo blanco, napalm, agentes naranja, gas Sarín, con otras bombas y a punta de bayonetas, o por hambre y sed, al envenenarles las fuentes de agua y alimentos.

5- Sí, los hondureños son criminales en potencia, miren los que han hecho en Irak, Afganistán, Libia y Siria y lo que están haciendo con el pueblo de palestina. Sí señor Trump, los hondureños son criminales curtidos, tal como usted bien los tacha; por tanto, tenemos que cuidarnos de ellos, y más ahora que tienen el ejército más poderoso del mundo, con el arsenal nuclear más gigantesco que la humanidad haya conocido, además, los valores de esas bestias, son incompatibles con nuestras tradiciones y valores cristianos.

6- Y recuerden, si los venezolanos huyen de su país, el culpable es Maduro, si los nicaragüenses huyen de su país el culpable es Ortega, por igual, si haitianos, dominicanos y otras nacionalidades huyen de sus país, los culpables son sus gobernantes corruptos, pero si los hondureños huyen de su país, es porque son motivados políticamente. Pero también, el intento de matar a Obama y a los Hillary es algo atroz, pero el querer matar a Maduro es algo sin importancia. Ese es un latino más, un súbdito rebelde que no nos obedece, por lo que se merece más que un atentado. ¿Se comprende?

Leonel es nombrado presidente de “La Federación Mundial de Naciones Unidas”

7- El Dr. Leonel Fernández ha sido nombrado presidente de “La Federación Mundial de Naciones Unidas”, es decir, al igual que Mario Vargas Llosa, Jaime Bayly, Carlos Alberto Montaner y otros, Leonel, con este nombramientos se ha convertidos en una bocina prestante y oficial de los imperios europeos y del estadounidense. ¡Qué bueno!, así su amigo el novelista Vargas Llosa, podrá escribir una novela de lo que surja del acercamiento entre Leonel y Bayly, que supere la narrativa de Julio César Valdez en su libro “Leonel Fernández y yo”.

Diputada quiere lectura obligatoria de la Biblia

8- La diputada del Partido Quisqueyano Demócrata (PQD) Betzaida González, se quedó corta en su pedido de obligar la lectura de la Biblia en las escuelas públicas y privadas. Su petición es excluyente, pues imperiosamente debió hacer un llamado a que todos los días la Biblia sea leída en el Congreso Nacional, haciendo hincapié en los mandamientos que dicen no robarás (no hurtarás), no jurarás en falso, no hablarás mentiras, no levantarás falsos testimonios, no tomarás el nombre de Dios en vano; y para mas santidad de ese congreso, Betzaida González también debió sugerir, que de vez en cuando, se rece el Santo Rosario, la oración del credo, que se haga una Hora Santa y hasta los 15 minutos a Jesús Sacramentado. Además, Betzaida debe exigir a estos congresistas a que vayan a misa todos los domingos, que confiesen y comulguen, para que lleven una vida santa.

La Biblia, Leonel y Margarita

9- Después del maremoto desatado por las declaraciones de Faride oponiéndose a la iniciativa de Betzaida González, en cuanto a que la lectura de la Biblia sea obligatoria, el profeta y mesías Leonel Fernández se despacha con el pronunciamiento siguiente: “Leer a diario un pasaje de la Biblia, nos hará un bien incalculable. La Biblia es el camino de vida duradera para todas las generaciones de la tierra, y su enseñanza nos brinda un camino de luz imperecedero. La aplicación de las Sagradas Escrituras nos iluminará el camino a seguir, y nunca nos dejará extraviados en ningunos de los trayectos que afrontamos a diario”. Estos pronunciamientos, tratándose de Leonel, resultan de un cinismo inconmensurable y una burla cruel contra el pueblo, al ser contradictorios con su propia vida.

10- Por otra parte, Margarita Cedeño ve la Biblia como el “Manual de Vida por excelencia”. La Biblia, dice ella, “no te hace ni católico ni evangélico, te hace sabio y más humano. La Biblia está revestida de una singular importancia y pertinencia para forjar valores cristianos en los niños, niñas y adolescentes, que por siglos ha demostrado ser vital para las relaciones armoniosas en las sociedades.

11- Su lectura – continua Margarita – nos ilustra en los valores con los que debemos conducirnos para ser ejemplo de ciudadanos correctos en todos los entornos que ocupemos, incluyendo nuestras propias familias. Siempre he dicho y reitero que si viviésemos conforme a los diez Mandamientos no habría cárceles, ni desgracias ni guerras”.

12- Hablo de la Margarita que ha expresado, que su esposo tiene exceso de capacidad, que Leonel es una persona honesta, ética y correcta, que el Gobierno PLD se ha caracterizado por ser abierto y transparente y con seguir al pie de la letra los lineamientos cívicos, morales, políticos, económicos y sociales del profesor Juan Bosch, guía eterno de todos los peledeistas. ¡Mama mía, que verduga es esta Margarita! Ha descrito con precisión su vida, pero al revés.

Leonel y la política

13- Las organizaciones políticas – dice Leonel – han perdido su norte ya que cada quien busca beneficio propio. Los valores en la política se han perdido debido a que las personas participan en las actividades políticas no con el fin de servir a los demás, sino más bien para obtener beneficios propios.

14- La gente suele participar en la política no ya para servir a los demás como un influente servicio público, sino, la política como una especie de trampolín de movilidad social ascendente individual, por tanto, los principios se han perdido. Estas acciones “desvían por completo” el accionar político que lleva al desprestigio y al descrédito porque esto es lo que conduce a los políticos a la corrupción.

15- Un líder y un partido político – pauta Leonel – solo sirven como intermediarios entre las aspiraciones que tiene la población y la representación de la organización política. Participar ahora sobre la búsqueda de prebendas personales, sobre ascensos personal e individual desvía por completo la política y se termina en el desprestigio. ¿Se quiere mayor muestra de cinismo, que estas declaraciones de Leonel? Hablo del Leonel que para hacerse multimillonario, ha sobrevaluado todas las obras de Estado en cientos de millones de pesos. ¡Leonel!, otro verdugo que describe son precisión la conducta de su vida, pero al revés.

16- Si no es así, entonces yo le pregunto a Leonel y Margarita, ¿Cómo es que ustedes se han hecho de tantos millones? ¿Cuáles libros fueron los que ustedes los peledeistas leyeron, que salieron tan malévolos ciudadanos, tan angurriosos, tan vanidosos, tan perversos, tan malos, tan falta de valores, tan sin escrúpulos, tan desvergonzados, tan cínicos, tan bandidos, tan demonios, tan ladrones?

La lectura de la Biblia de entrada, no garantiza nada

17- Los curas pedófilos, leen la Biblia. Los evangélicos estafadores que comercian con la religión, leen la Biblia. Wesolowski el enviado especial del papa que violó muchos menores, leía la Biblia. Los peledeistas más perversos y ladrones, que ha parido nuestra patria dicen ellos que son fieles creyentes y lectores de la Biblia. Entonces….leer la Biblia no garantiza nada. No obstante, me solidarizo con que los diez mandamientos si fuesen inculcados por repetición constante, hasta que se siembren en el inconsciente de nuestros jóvenes, principalmente aquel que reza, no robarás.

A mis lectores les dejo la palabra