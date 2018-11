OPINION – Special report: Dominicana y la Federación Rusa

MOSCU.- Cuando en República Dominicana se habla de Rusia, el dominicano conecta su mente, inmediatamente, con el régimen políticamente cerrado de décadas atrás en lo que se llamaba Cortina de Hierro.

Por esa razón, cuando hace poco estuvimos frente a frente al embajador dominicano aquí, José Manuel Castillo Betances, lo primero que hicimos fue preguntarle sobre el clima político actual en este país de enorme extensión territorial.

Castillo Betances, nacido en Santiago de los Caballeros, con buen desenvolvimiento verbal, respondió la pregunta con mucha amplitud, prácticamente convenciendo al periodista:

“El clima político actual es muy estable. Las normas que rigieron en aquel entonces, en la época de la URSS, no son las de hoy, a pesar de que antes y ahora -siendo honesto-, siempre hubo libertad de tránsito, y el clima político fue de gran estabilidad. Me parece que esa percepción se debía al desconocimiento fruto de las desinformaciones. No obstante, hoy existe una nueva Constitución que fue adoptada por referéndum en Diciembre de 1993, y podemos decir que se goza de una república democrática cimentada en la lucha por la inclusión social. Con modelo democrático institucionalizado que garantiza los derechos y libertades de la persona y goza de una gran estabilidad, ya con la experiencia de varios procesos electorales que confirman su madurez y confianza. El pueblo ruso es muy culto, educado y conoce muy bien sus derechos y mecanismo de defensa de los mismos”.

En interés de hurgar más, inquirimos: Un dominicano que llegue aquí tiene libertad de movimiento?.

Castillo Betances es embajador ante la Federación Rusa desde julio del 2017, después de haber representado a Dominicana del 1996 al2000 ante el Comité de Reforma del Consejo de Seguridad de la ONU en la Comisión sobre Asuntos Económicos y Financieros del organismo mundial. También estuvo en Trinidad y Tobago en el periodo 2004-2009; en Cuba del 2009 al 2014 y en El Salvador en el periodo 2014-2017.

En la sede de la Embajada de RD, que hace cuatro meses fue trasladada al centro de la emblemática ciudad de Moscú, en el sector conocido como anillo de oro, específicamente en la Avenida Novinsky, le formulamos otras preguntas en interés de conocer más sobre las relaciones dominico-rusas.

¿Cuántos dominicanos se estima que residen en Rusia (y cuántos rusos en RD)?

“En Rusia la mayor cantidad de dominicanos son estudiantes de grados y postgrados. Actualmente hay 48 dominicanos, más 26 estudiantes que llegan este año, para un total de 74, de los cuales en total 63 son estudiantes y 11 ciudadanos.En lo que respecta a ciudadanos rusos residiendo en RD, se estima que hay allá 5 mil ciudadanos rusos. Hay comunidades en Sosúa y Bávaro, donde en los últimos años se ha incrementado tanto los turistas como los residentes permanentes”.

¿En qué consisten, en la actualidad, las relaciones comerciales dominico-rusas?

“Actualmente, trabajamos para impulsar el flujo comercial entre ambas naciones, especialmente poniendo énfasis en los renglones donde podemos ser competitivos como las frutas tropicales, los productos de la tierra, para lo cual hemos preparado un folleto de presentación de los productos de la tierra de RD, etc. Actualmente estamos exportando al mercado ruso, café, cacao, rones (Brugal, Barceló), y recientemente exportamos aguacates y mangos. Una empresa rusa de la región de Yaroslavl está evaluando positivamente una propuesta nuestra, para producir el ron dominicano en Rusia. De la misma manera, impulsamos la agenda referente a la promoción de las inversiones a través de encuentros con empresarios y empresas de capital rusos y extranjeros. Hemos gestionados propuestas en temas relativos a obras estratégicas, como la construcción de un ferrocarril que conecte toda la media isla, así como el desarrollo del sector energético nacional, entre otras iniciativas”.

EL TURISMO

¿Cuál es la situación actual del turismo entre los dos países?

“El turismo está en su mejor momento. En el 2017 el flujo turístico de Rusia se incrementó en un 82%. Es decir de 107,885 subió a 240,000 de turistas. Gracias al trabajo que vienen realizando las instituciones responsables del área, como el Ministerio de turismo, su agencia en Moscú, y al apoyo que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus embajadas y consulados, para hacer posible la gran meta del presidente Danilo Medina, de alcanzar 10 millones de turistas de cara al 2022.

“Nuestra embajada sumada a estos esfuerzos ha desarrollado una estrategia denominada Turismo Empresarial, la cual consiste en realizar encuentros con empresas, hacerle una presentación país y motivarlas a que envíen a los suyos a vacacionar a RD. Con estos fines en Octubre del 2017 participamos en los 20 aniversarios de la Multinacional de Cosméticos Faberlic, con más de 5 mil espectadores, y en el marco de dicho encuentro esta empresa escogió 500 ejecutivos y empleados para una estadía de 15 días en las bellas ciudades de RD. Abogamos en la medida de lo posible por el turismo urbano, procurando que haya una mayor identificación del turista con el país y mayor generación de divisas”.

¿Cuáles podrían ser los atractivos de Rusia para un turista dominicano?

“Rusia constituye una federación de unas 21 repúblicas y 850 regiones. Su historia es milenaria, fantástica, es muy rica su cultura. Tiene teatros de primer nivel mundial, como el gran teatro en la majestuosa ciudad de Moscú, San Petersburgo con su gran Hermitage, uno de los mayores museos de antigüedades y pinacotecas del mundo. Hay una gran diversidad de espectáculos, historias fecundas de la Era bizantina, museos interesantísimos que datan antes y después de la 1ra y 2da guerras mundiales, bellísimos palacios y jardines. Y lo más importante, un pueblo cálido, amigable y solidario. Hay mucho que ver y aprender, desde contar con ciudades clásicas, modernas, verdes, muy seguras, limpias, no hay manera de ver un papelito en las calles, y las aceras son fabulosas para el peatón caminar y disfrutar su ciudad”.

EL CLIMA

Hábleme del clima durante el año?

“El clima se manifiesta plenamente en sus cuatro estaciones. Diciembre, Enero y Febrero son los meses de invierno, en esta estación la temperatura es variada de 10 grados hasta menos 15, y en situación extrema hasta menos 25. En Abril, Mayo y Junio entra la eterna primavera con su esplendor muy marcado, aun con la brisa fría, pero agradable. Luego llega el verano en Julio, Agosto y Septiembre, con temperatura de puro verano, radiante sol que se acuesta a las 10, 11 de la noche. El día es bien largo. Y finalmente llega el Otoño con sus matices de colores en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, caracterizado por una brisa fresca y temperatura que empiezan a descender hasta los 15 grados Celsius. Hay ciudades alternativas como Sochi, ciudad olímpica que son técnicamente puro verano, tropical”.

En una conversación de una hora, Castillo Betances deja en claro el perfil de persona con buena formación cultural y política. Respondiendo a un cuestionamiento, informa que Inició sus estudios universitarios en la Universidad Católica Madre y Maestra, ahora PCMA, de Santiago, pero temprano viajó a estudiar a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), donde en la Academia Diplomática de la Universidad Nacional de Kiev Taras Shevchenko, se especializó en Relaciones Económicas Internacionales. Actualmente estudia en la Academia Diplomática de Moscú, donde cursa otra especialidad en materia de Integración Económica de los países de América Latina y el Caribe.

MOMENTOS SOBRESALIENTES

Al sumar ya una rica experiencia diplomática, quisimos saber: ¿cuáles considera los momentos más destacados en su carrera?

Responde sin titubear:

“En nuestra humilde carrera hay varios momentos que pueden ser interesantes, pero hay cuatro que nos parece marcan nuestra ruta, por el simbolismo de los mismos. El primero, tiene lugar en 1998, cuando en el marco de los debates en el Comité de Reforma del Consejo de Seguridad presentamos la propuesta de un escaño permanente del Consejo, para la región de América Latina y Caribe, partiendo del criterio de que una región de Paz como la nuestra amerita ser parte de tan alto organismo, cuya función principal es el manteamiento de la paz y la seguridad internacionales. Esta propuesta generó mucha simpatía en la región y más allá de ella, y llamó poderosamente la atención del gurú de la diplomacia brasileña, el ex Canciller Celso Amorim, quien presidia la mesa de los debates y felicitó a la RD por su extraordinaria visión.

“El segundo acontecimiento ocurrió en 2007 en el marco de la Cumbre de Presidentes de la AEC en Panamá, donde fuimos proponente y escogido presidente de la Comisión para la Ratificación de Tratados y Convenios del Gran Caribe, llegando a alcanzar más de 26 ratificaciones, conteniendo la ratificación de los cinco grandes tratados de la AEC, tales como el Convenio para el establecimiento de la Zona de Turismo Sostenible del Gran Caribe, que procura proteger el medio ambiente y el desarrollo del habitad de los destinos turísticos. Así, como el Tratado de Transporte Aéreo y el Acuerdo para la Cooperación Regional en materia de Desastres Naturales, entre otros. En este periodo el Secretario General de la AEC, fue el ilustre dominicano Rubén Silié Valdez, quien desarrolló una extraordinaria labor que redimensionó la organización caribeña que agrupa a unos 28 Estados y más de una decena de países asociados.

“El tercer gran momento tiene lugar en el marco de la Cumbre Ministerial de los Países no Alineados, celebrado en La Habana, Cuba, en abril 2009, donde fuimos el autor y proponente de la Declaración de Solidaridad con México, en razón de la aparición de la influenza de la gripe AH1N1, la cual fue aprobada por unanimidad. Con la distinción de ser ampliamente comentada por el líder político Fidel Castro Ruz, y reseñada en su reflexión en el prestigioso periódico Granma, quien destacó que está alerta temprana había evitado una pandemia, salvando millones de vidas.

“Y el cuarto momento, se registra en 2017, ante el desarrollo de la estrategia de turismo empresarial de nuestra Embajada en Rusia, que nos permitió participar como invitado especial en el acto multitudinario de los 20 aniversarios de la Multinacional Faberlic, con más de cinco mil espectadores. En dicho evento Faberlic escogió a 500 ejecutivos y empleados que envió a una estadía de 15 días a República Dominicana”.

josepimentelmunoz@hotmail.com