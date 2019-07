OPINION: Sobre la trama de Danilo, Hipólito y los empresarios

1 – En los días por venir, ocurrirán ciertos acontecimientos políticos que van a dejar con la boca abierta a muchos incautos dentro y fuera del PRM, principalmente a los que en este Partido están exhibiendo un aire triunfalista bajo la ingenua creencia de que la posible división del PLD asegura el triunfo del PRM. Lógicamente, si se diera esa división, y supiéramos aprovecharla, ella sería un factor significativo para el triunfo de nuestro Partido; pero téngase en cuenta, que hablo de una posible división, porque puede ser, que al final, Danilo y Leonel, puedan negociar un acuerdo apadrinado por los empresarios y con la aquiescencia confabularía del bien conocido “Caballo de Troya”, cosa que harían en aras de sus intereses y para evitar ir a la cárcel, siempre simulando ser lo que no son. Desgraciadamente, estos acuerdos que conspiran contra la democracia y contra la paz de país, traerán días amargos a la República.

2 – En este escenario, el hipolitismo una vez más se ha negado a seguir las líneas trazadas por el PRM. En el recién martes pasado, estos desobedecieron la disposición del Partido que prohibía a sus congresistas participar en las labores legislativas mientras se mantenga el cerco militar al edificio del Congreso Nacional. Este desacato es una clara manifestación de la postura que asumirá el hipolitismo frente al sonado intento de reforma constitucional, y ante otros eventos por venir planificados por el danilismo, que conlleven a la división y a otros daños que perjudiquen a nuestro PRM.

3 – Parece ser, que el intento de modificación a la Constitución va contra vientos y mareas, pero con el apoyo de los diputados de la corriente de Hipólito Mejía; y si no se diera esta modificación, entonces, Danilo va a tratar de imponer un candidato de su facción, en lo que el hipolitismo también tendría un protagonismo de primer orden. Bajo ninguna circunstancia Danilo va a apoyar realmente a Leonel. En este punto ha de tenerse en cuenta, que ya hemos establecido, que cualquier acuerdo entre Danilo y Leonel, no pasará de ser una simulación, o como dice la Lupe, “un puro teatro”.

4 – Tampoco se dará el fenómeno creído por muchos incautos, de que en esta encrucijada Danilo optará por apoyar a Hipólito; ante lo que yo sostengo, que no lo apoyará, porque desde un principio, Danilo sabe bien que es imposible que Hipólito pueda ganarle la convención a Luis Abinader. En esta circunstancia, lo que debe de tenerse bien claro es, que Hipólito desde hace mucho tiempo viene haciendo un trabajo específico para el danilismo, orientado a dividir y a mantener en zozobra al PRM para que Danilo pueda pescar en rio revuelto. En este punto traigo a colación, que la necia participación política de Hipólito en los años del cuatrienio que finalizará en el 2020, ha tenido como objetivo torpedear, zancadillear, y sabotear cualquier candidatura presidencial del PRM, para cumplir con la encomienda de Danilo, que es dividir y debilitar al PRM; por ejemplo, Luis Abinader no ha podido desarrollarse a plenitud, porque Hipólito, con su majadero y egoísta protagonismo se lo ha impedido.

5 – Con esta estrategia, que sume (que lleva), al PRM a la debilidad y al desconcierto, si Danilo no va, porque no haya podido modificar la Constitución, entonces impondrá su candidato gastando una millonada robada del erario. ¡Pero ojo!, ese candidato no será ninguno de los actuales aspirantes del PLD, sino una figura de bajo perfil, que teóricamente no sea ni danilista ni leonelista, pero sí peledeista.

6- Esta fórmula aseguraría la unidad entre danilistas y peledeistas, porque no es una lucha ideológica, sino de intereses. Ellos solo buscan retener el poder, no solo por todo lo que pueden perder materialmente, sino también, para no exponerse a procesos judiciales que pueden llevarlos a cumplir muchos años de cárcel y a devolver todo lo que se han robado. Esta fórmula también será asimilada y aceptada por una militancia peledeista que tiene miedo a perder sus empleos y botellas. También será aceptada por el millón de gente pobre que es favorecida por los diversos bonos que, aunque precariamente, ayudan al sostenimiento material de sus vidas.

7 – Frente a esta situación, y con un candidato único, quedaría garantizada la unidad del PLD, y como tienen grandes recursos para usar con una población pobre y mayoritariamente inconsciente, más un “Caballo de Troya” en nuestras filas, que a boca llena proclama que le debe lealtad y gratitud a Danilo, y que en consecuencia obra abiertamente para favorecer al danilismo, entonces, si frente a estas componendas, el PRM y la coalición de partidos, no actúa con determinación e inteligencia, no es de extrañar que el danilismo a las malas, con dinero y con fraude, se imponga nueva vez. No olvidemos, que el danilismo para imponerse, además de no tener escrúpulos, cuenta con casi dos millones de los votos clientelares cautivos, con los empresarios más pudientes del país, con todas las instituciones del Estado incluyendo los organismos castrenses, y para más, cuenta con un hipolitismo, cuyos miembros fácilmente le toman la sopa a un tuberculoso, porque le han vendido sus almas al diablo.

8 – Ahora bien, después que los diputados de la corriente hipolitista, siguiendo las directrices de su líder, desobedecieran una vez más la línea de Partido, por este desacato (otros dirían traición), muchos estarán pidiendo sanciones ejemplares para Hipólito y ese grupo de diputados. ¡Pero ojo con esta demanda!, puesto que, si así lo hiciéramos, estaríamos cayendo en un gancho del danilismo. ¿Por qué?

9 – Muy sencillo. Esas sanciones contra Hipólito y sus diputados, hubiesen sido validas y de lugar, dos o tres años atrás, pero no en este momento, pues si se llevaran a cabo esas sanciones, Hipólito iniciaría un proceso judicial de impugnación, que sumiría a nuestro PRM en un resquebrajamiento fatal, que es el objetivo de Danilo y el danilismo. Ante esta situación debe imponerse la cordura y la inteligencia para implementar tácticas y estrategias que puedan dar al traste con las engorrosas y sucias jugadas implementadas por el danilismo, en confabulación con los codiciosos empresarios neoliberales, con un hipolitismo sapo, que por razones ya consabidas, está comprometido hasta los tuétanos, con el Danilo Medina que nos ocupa.

10 – No obstante, si las fuerzas progresistas del Partido y la Coalición, manejamos bien esta situación, entonces triunfaremos, dado que, hasta los que en la actualidad son seguidores de Hipólito, ante la descarada desnudez de ese líder, lo repudiarán y se unirán a un pueblo opositor hastiado del PLD, y que está convencido, de que a esos delincuentes hay que sacarlos del poder por las buenas o por las malas, bajo el entendido de que la patria es lo primero, y que quien se oponga a esa irrevocable decisión, será barrido, sin contemplaciones.

Para concluir, solo me falta inquirir. ¿Ante esta situación, finalmente qué harán los máximos líderes de nuestro Partido y de la Coalición para resolverla satisfactoriamente?

A mi pueblo, a los aludidos en esta entrega, y a la militancia de mi Partido, les dejo la palabra.