OPINION: Pa’ viajar sin visa apoyemos a Miguel

Ya son 28 los países a los cuales los dominicanos y dominicanas podemos viajar sin visa como turistas. Estos son logros concretos de una gestión eficiente que nos benefician de manera directa. Si logramos se sumen los 28 países de la Unión Europea, serían 56 países.

Me atrevo a apostar con cualquiera que, si Miguel Vargas fuera Presidente de La República Dominicana —Y lo será en algún momento, más pronto que tarde— nuestro país sería una Nación desarrollada social y económicamente; y lo lograríamos en muy poco tiempo, lo cual entre otras cosas nos permitiría viajar por todo el mundo sin mayores complicaciones. Tal como lo hace un europeo, un suizo o un americano.

Este es un año pre-electoral, y ya vemos la agonía demencial de gente desfasada, que ya han sido presidentes de la República. Algunos hasta en tres ocasiones. Les escuchamos y no vemos una sola propuesta que pueda convencer a la mayoría de que puedan hacer gestiones diferentes a las mediocridades a las que nos acostumbraron: Hipercorrupción, narcopolitica, criminalidad e inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera.

Todo esto mientras leían paquitos en sus fundaciones hechas con dinero ilícito o donaciones de banqueros corruptos, demás presidiarios y ex convictos. Hay que ser bien bruto o muy corrupto para estar de ese lado de la historia.

Lo sorprendente es que hay un segmento de la población, tal vez muy ignorante, a los cuales esa dirigencia rancia les habla, en su propio lenguaje y que son incapaces de ver el daño causado a nuestra sociedad y a los jóvenes nacidos en la segunda mitad de la década de los 90. Y lo peor de todo es que por esa relación malsana e interesada habrá dos o tres gatos quienes se atrevan a considerar tal aberración del pasado, como una opción de futuro.

Nota al margen: De la oposición no hablemos, pues no tienen los méritos, ni el ‘know-how’ para presidir un país que va bien y encaminándose hacia un cierto nivel de desarrollo y que si no fuera por las torpezas de algunos funcionarios acomodados, en su zona de confort, estaríamos mucho mejor. En Palacio, ya no hay vacante para improvisados, diletantes o a-di-bi-na-do-res.

Los que no somos tan ciegos debemos descartarles de manera contundente y rotunda. También debemos asumir la responsabilidad de abriles no solos los ojos a los demás, sino también las seseras.

Por otro lado, tenemos a un gran hombre, disciplinado, trabajador, sereno y callado, que en la actualidad ocupa la posición de Canciller de La República, la cual me parece que decidió aceptar dicha posición solo para mostrar al país como es que se debe servir a un pueblo: Con eficiencia, con altura y responsabilidad.

MIGUEL Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

El Ingeniero Miguel Vargas, entre otros grandes logros para su país, recientemente ha presidido las sesiones de trabajo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y el pueblo dominicano como que no se ha detenido a pensar en la importancia, ni en la relevancia para nuestro país de tales eventos.

Esto es porque ven la política como algo lejano a ellos mismos. Se conciben a sí mismos como objetos útiles cada 4 años. Y no como entes que pueden incidir con sus opiniones en los resultados electorales que más les convienen a ellos mismos y al país. Obligando así a los farsantes a parar con sus metáforas muertas en sus discursos mediocres y vacíos que entre otras cosas dañan la conciencia colectiva de la Nación.

Lo cierto es que, estar en tan selecto grupo de la geopolítica mundial, que es otro logro del Canciller Miguel Vargas, nos puede ayudar a continuar creando las condiciones necesarias y suficientes, para continuar importantes gestiones, como por ejemplo ante la Unión Europea, para que nuestros ciudadanos puedan viajar sin visa, como turistas, para viajes de corta duración. Pues países en peores condiciones sociales y económicas que la nuestra —como Venezuela por mencionar uno— pueden viajar sin visa a dicho continente. Sin mencionar las razones históricas que nos vinculan, más que esos países, con el viejo mundo.

Solo un político eficiente como el Ingeniero Miguel Vargas, con un gran poder de negociación y persuasión —que lo ha demostrado muchísimas veces— puede dar muestras concretas de como se pueden lograr los grandes objetivos de un país. Yo solo he querido mostrar un botón de las grandes cosas que podríamos lograr con un Presidente de la República como el Ingeniero Miguel Vargas.

En un gobierno de Miguel Vargas me atrevo a asegurar, con claridad meridiana, que nuestro Producto Interno Bruto (PIB) se multiplicaría por 3.33x veces y en igual proporción nuestro ingreso per cápita.

—Sé que los más incrédulos me dirán que solo sentaríamos las bases para lograrlo en 3 ó 4 periodos de gobiernos del PRD. ¡Les diría que está muy bien! Pues si comparamos con uno de los que desea volver, podemos resaltar que este solo multiplicó por 100x la cantidad de puntos de drogas en sus 3 periodos de gobierno. Ese fue su mayor logro, sin mencionar la crisis moral en la que nos encontramos—.

¿Por qué Miguel puede lograr un mejor nivel de desarrollo para nuestro país?

Pues porque Miguel no es un político convencional, primero es un administrador eficiente, sabe delegar, y no es uno de esos que les da vuelta a los problemas. Simplemente los resuelve.

¡Apoyemos a Miguel!

