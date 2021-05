OPINION: No fue robo sino sabotaje

EL AUTOR es sociólogo y político. Reside en Santo Domingo.

La sustracción de los cables que alimentan las luces de la pista del aeropuerto Las Américas, en lenguaje militar, se denomina una operación de distracción. Como su nombre lo indica, persigue -en este caso- distraer la atención del país y del gobierno sacándola de los sometimientos de la procuraduría y creando una crisis artificial tal y como procedo a demostrar de inmediato.

1.- ¿De que está hablando todo el mundo hoy lunes? Del “robo” de los cables no de los próximos sometimientos ni de los que ya se han ejecutado.

2.- Apagar las luces de la pista obligó a desviar vuelos, a iniciar una investigación, a ejecutar la reparación y en el proceso revelar puntos débiles.

3.- Como el danilismo, el PLD y los militares corruptos no tienen argumentos con que enfrentar los sometimientos acuden a una “distracción” que evita el enfrentamiento pero obligaba la otra parte a ocuparse del tema, es decir de la distracción.

4.- Con suerte, a este sabotaje seguirán otros con la esperanza de que el gobierno de por aceptado el mensaje de que su adversario quiere, exige y necesita que se suspendan los sometimientos y encarcelamientos. Naturalmente, el día que el presidente Abinader acoja semejante propuesta, de hecho ya avanzada una y otra vez por Hipólito Mejía, estaría cavando su propia tumba.

5.- El sabotaje a las luces del aeropuerto es apenas un botón de muestra. A este sabotaje deben seguir otros. La imagen del país debe verse afectada. Debe fabricarse una amenaza al turismo. La seguridad nacional y ciudadana debe verse en peligro y esta es la ruta necesaria que deben seguir los que aspiran a que este país siga en el reinado de la impunidad.

6.- La ventaja del enemigo en este caso es que Luis Abinader y su gobierno de neófitos desarticulados no necesariamente estén viendo la conjura tal y como es, que sus organismos de inteligencia no funcionen a su favor como debe ser y que sigan creyendo o peor aun, difundiendo la imagen del robo de los cables y no la de la conjura cuya fialidad no es derrocar el gobierno sino impedirle que haga justicia y eso lo tienen bien claro estos malandrines.

7.- El punto débil del sabotaje es que, con recursos propios y/o ayuda externa, los organismos de inteligencia logren descubrir a los autores materiales e intelectuales de la trama, los hagan confesar y entonces se ponga en evidencia quienes pagaron, reclutaron armaron, dirigieron y ejecutaron el sabotaje a las luces del aeropuerto.

No hay de otra.

Sépanlo.

