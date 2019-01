OPINION: Mi propuesta de diputado

En la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero y publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del mismo día de 2010, es que surge el pronunciamiento de los diputados de ultramar. Allí, en el Titulo III “Del Poder Legislativo”; Capítulo I “De Su Conformación”; Sección 2 “De la Cámara de Diputados”; Articulo 81 “Representación y Composición”; 3) Siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La nueva ley 33-18 determina su forma de elección y distribution.

Hoy, a apenas dieciséis meses de las próximas elecciones congresuales y siete años desde su elección inicial, las poblaciones que debieron ser personificadas por los Diputado de Ultramar, se sienten defraudadas y huérfanas de liderazgo y representación.

En el año 2012 represente al Partido Demócrata Institucional (PDI) como candidato a Diputado de Ultramar por la Circunscripción número 1 y a siete años desde la primera elección de los 7 diputados, la comunidad dominicana de la diáspora se siente frustrada por que ninguno de los disputados de ultramar elegidos han llenado la expectativas esperada y por tanto mis propuestas del 2012 todavía tienen vigencia para las elecciones del 2020. Nuestra comunidad y el pueblo dominicano se merece tener congresistas con solvencia política y moral, congresistas patriotas y sobre todo profesionales en el campo jurídico y que hayan vividos en la comunidad que quieren representar.

Yo he vivido en la ciudad de New York por más de 45 años y he hecho toda una vida en la urbe como empresario, líder de la comunidad, como profesional y atleta. Es lamentable que 3 empresarios en el área de supermercados y bodegas nos representen en el congreso y sin arraigo y arrastre en nuestra comunidad y carente de conocimiento jurídico. Ya es hora de hacer un cambio ese congreso de interés políticos y personales y convertirlo en un congreso del y para el pueblo, un baluarte de la Constitución y defensa de nuestra soberanía en un régimen de Justicia social y Económica en Libertad.

Estas son mis propuestas para el 2020 como diputado de Ultramar:

1-Promover reforma diplomática y consular para adecuar los consulados y embajadas dominicanas en el exterior a las normas y principios diplomáticos internacionales.

En la que aplique ley que se exija que los ciudadanos nombrados en puestos diplomáticos sean diplomáticos de carreras con experiencia y solvencia política y moral.

2- Ajustar los precios de los servicios consulares al estándar de precios establecidos por los demás consulados latinoamericanos,

3-Promover ley que regule los precios o tarifas aéreas y en particular durante los días feriados y creemos que la solución seria re-establecer la línea área nacional dominicana de aviación

4-Establecer oficinas del ministerio del dominicano en el exterior donde existan comunidades mayormente dominicana y a la el establecimiento de un comité del ministerio del dominicano en exterior que sirva como puente para fortalecer la relación entre dominicanos y sus representantes locales. (Asistencia legal, preparación educativa, asistencia a los dueños de negocios así como asistencia de orientación migratoria.)

5-Integracion de los dominicanos del exterior en los planes de retiros y seguridad social en la republica dominicana a través de la contribución voluntaria.

6-Promover la creación del Seguro Universal en la que los dominicanos en el exterior podrían pagar un seguro médico en la Republica Dominicana que los cubra a ellos y sus familiares en la República Dominicana. (Seguro de vida de Medio Millón de pesos)

7- Impulsar programa de becas patrióticas que permitan que nuestros hijos nacidos en el exterior puedan estudiar en nuestras universidades y centros educativos sin costo alguno.

8-Promover programa un “un techo para diáspora” facilitando para los dominicanos en el exterior de mecanismo serio para la obtención y financiación de su casa en la republica dominicana a través del invi, el banco de reservas u otras institución.

9-Creación del programa “La inversión Patriótica” que permita a los dominicanos en el exterior por invertir en la creación de empleos en la Republica Dominicana y que las maquinarias estén libres de impuestos y se le faciliten los financiamientos necesarios,

10-Promover programa “Inmersión ciudadana” para proteger y ayudar a nuestros conciudadanos deportados a integrarse en la sociedad dominicana a través de la rehabilitación (presos por delitos graves) y de los acusados por delitos menores (leyes de inmigración y otros no graves) para ofrecerles servicios educativos, preparación para empleos y negocios así como soporte social y de motivación. (Establecer mecanismos legales que protejan dichas inversiones y los ciudadanos no sean engañados una vez adquieran bienes y servicios en la Republica Dominicana)

11-Promover regulaciones aduanales para faciliten un retiro digno para nuestros compatriotas (llevar dos carros, llevar equipos de producción) y con garantía de seguridad ciudadana.

12-Promover ley de ciudadanía automática de los hijos y descendientes de dominicanos nacidos en el extranjero.