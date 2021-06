OPINION: La trama y el supuesto atentado

EL AUTOR es periodista. Reside en Santiago de los Caballeros.

¿Y en que están los servicios de inteligencia? ¿Por qué los servicios de inteligencia no recaban pruebas, hechos, evidencias, testigos, etc. antes del escándalo de prensa creado por revelación del supuesto atentado contra la vida de Yeni Berenice? ¿Cómo pudo operar semejante trama?

La supuesta trama de asesinato se torna compleja y muchas preguntas sobre los servicios de inteligencia siguen sin respuesta.

Opinadores y llamados “lideres opinión” son los reveladores de esa trama…

Es verdad que la vida toda en dominicana se ha cualquierizado hasta los extremos más insólitos.

Comunicadores han asegurado que se planificaba atentar contra la magistrada y un oficial de la Fuerza Aérea que colabora en las investigaciones que se realizan por el caso Coral.

Son temerarios, dicen que en los celulares de los apresados le fueron encontradas conversaciones y fotografías de las residencias de la magistrada y el coronel. Y que al verse descubiertos ya están cooperando.

Que belleza

Habrá que hacer un documental ‘La trama Coral: escándalo, asesinato.’, y proponérsela a Netflix.

En verdad que somos especiales

Ellos detallan sin pudor la trama criminal

Hay que escuchar lo que la gente dice en los comentarios de la calle sobre esa supuesta rama

Ya dicen que es el desmonte de un supuesto «plan desestabilizador» de Danilo Medina y el pld

Las evidencias son que los implicados tenían mensajes y fotos de la residencia de la fiscal…

Los cuerpos de seguridad del Estado deben debelar a los supuestos implicados y las evidencias que pudieran tener.

Hay que desentrañar “la trama” y el gobierno y los servicios de inteligencia deben hablar

Este no es un asunto de periodistas ni revelaciones noticiosas

Están desacreditando las buenas intenciones del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción

Le están quitando validez y credibilidad

Están banalizando el tema

Que pista, que indicios de una conexión evidente de los peledeistas, los apresados y los supuestos implicados en esta “la trama”.

¿A qué es que se quiere jugar en República Dominicana?

¿A quién beneficia una supuesta muerte de la fiscal?

Eso no beneficiaria ni al gobierno, ni a los apresados, ni al PLD, ni a Danilo

¿A quién beneficia la muerte del Fiscal? A la oposición, a los medios de comunicación, a los grupos económicos, al gobierno, a Danilo (que ya no nos gobierna) …

Siembran la duda y envenenan la atmósfera, están creando un nuevo argumento mentiroso para los que les creen.

¿En qué beneficio al Gobierno? en nada…por el contrario

Los llamados líderes de opinión y algunos periodistas, no reparan en sostener que es el litoral del danilismo quien lo tramo, no se basan en pruebas, no las tienen…

El objetivo es catalogar a Danilo como Jefe de una conspiración, de una mafia, y apelan a la ignorancia de la gente, apelan a sus bajos instintos.

Pero están pasando el límite, y la paciencia no es eterna… ya son demasiados las vilezas, la falta de respeto, el constante hostigamiento.

Aquí lo que hay que hacer es trabajar en unidad para que no se nos sigan muriendo la gente de Covid19, trabajar la salud, la educación y la comida.

No banalicen el tema de la corrupción, no es un concurso de pasarela, de belleza ni de mejor presentadora de argumentos. Cuando la corrupción se banaliza tiende a expandirse y, la propia sociedad ablanda su reproche y acoge con resignación la perversión.

JPM

Follow us on Social Media twitter facebook instagram