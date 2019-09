OPINION – Atributos y defectos de Gonzalo Castillo y Leonel Fernández

EL AUTOR es periodista, director de ALMOMENTO.NET. Reside en Santo Domingo.

Con demasiada frecuencia, cada vez que me incorporo a alguna de las tertulias nocturnas a las que suelo frecuentar en la capital dominicana, la primera pregunta que en mi condición de periodista los “contertulios” me hacen es: ¿quién crees que va a ganar en el PLD?”.

Regularmente me abstengo de contestar, no por temor ni porque yo carezca de una opinión respecto al rumbo que están tomando las cosas, sino más bien porque considero que en política (la cual es una ciencia como cualquier otra), no se pueden hacer predicciones o vaticinios, como si tuviéramos una bola de cristal en las manos. Mas bien, podemos hacer proyecciones tomando como base situaciones y circunstancias del momento.

En los Estados Unidos, por sólo citar el ejemplo de una nación democráticamente avanzada, no se le denomina “campaña o precampaña electoral” a lo que estamos viviendo en la República Dominicana. Ellos sabiamente definen este proceso como “carrera presidencial”, porque ciertamente, eso es: una carrera en la que hay dos o más contendores tratando de alcanzar la meta.

En el PLD, hay dos corredores: uno, que desde el mismo 2012, cuando cesó como presidente de la República, está atando cabos para volver a esta posición, y otro que tiene dos meses en la pista pero cuenta con un gran motor de propulsión, que es el Gobierno.

Las primarias abiertas

Soy de los que considera que el esquema de “primarias abiertas” fue impuesto en el PLD por el sector del Presidente Danilo Medina, ante el temor de que Leonel Fernández controlara buena parte de las estructuras de este partido. Es así como un proceso con un determinado número de participantes (sólo de miembros del PLD), fue sacado del redil de este partido y llevado a un escenario nacional en el que puede votar el país entero. En otras palabras, se ha tornado inmanejable, costoso e impredecible, igual como ocurre con una elección nacional.

El opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) no cayó en este gancho y optó por primarias cerradas en las que pueden votar sólo sus miembros, los cuales (exageradamente entiendo yo) han sido calculados en un millón 400 mil personas.

Los atributos y fallas de Gonzalo

En cuanto a los precandidatos peledeístas, siendo justos debemos resaltar que Gonzalo Castillo tiene a su favor que es una figura fresca, cae bien, realizó un trabajo encomiable como ministro de Obras Públicas, no tiene una tasa de rechazo tan elevada como Leonel y cuenta con el favor del presidente Danilo Medina, quien conserva buena imagen y tiene en sus manos el manejo del Estado. Pero le desfavorece que es un desconocido y, aunque ha sido un empresario exitoso, carece de experiencia de Estado y de facilidad de expresión. Además tiene sólo dos meses corriendo.

Los atributos y fallas de Leonel

Leonel Fernández está haciéndolo desde hace siete años, tiene una obra de gobierno que puede exhibir, no es un personaje conflictivo, es conocido a nivel nacional e internacional, tiene una maquinaria partidaria organizada y poderosa así como una facilidad de expresión con la cual regularmente encanta a quienes interactúan con él. Sus defectos radican en hechos cuestionables que se le atribuyen no a él propiamente dicho, sino a personas que formaron parte de su gobierno. Es resaltante que, después del expresidente Hipólito Mejía, él es quien aparece en las encuestas con la tasa de rechazo más alta entre los líderes políticos nuestros.

Un traje que no le entalla

Soy de los que entiende que las primarias abiertas fueron un “traje a la medida” confeccionado para Danilo Medina, pero al éste verse imposibilitado por razones internas y externas de ser de nuevo candidato, ha optado por volcar todo el apoyo posible a Gonzalo Castillo, pero resulta que éste tiene otra talla y dicho traje no le ajusta. De entrada, las primarias abiertas no le convienen pues él es prácticamente un desconocido mientras su rival, el ex presidente Fernández, por haber sido tres veces presidente, lo conocen hasta “los chinos de Bonao”.

En una mayoría de naciones avanzadas está prohibida la reelección presidencial por más de dos períodos porque, precisamente, la figura de un expresidente pesa mucho. De entrada, su principal beneficio es que todos lo conocen y puede disfrutar de mayores favores.

El empuje o rezago que pueda lograr o haya logrado Gonzalo en los actuales momentos, va a depender de le efectividad del “marketing” y del activismo político que se le está haciendo.

Días decisivos

En estas condiciones, tanto para él como para su rival Leonel Fernández, serán decisivos los pocos días que faltan para el 6 de octubre, día de las primarias.